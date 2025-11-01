Después del triunfo electoral, el Gobierno avanza con su agenda de privatizaciones

La administración del presidente Javier Milei tiene como primeros pasos definidos en noviembre las licitaciones de rutas y cuatro importantes represas hidroeléctricas, mientras resuelve los detalles para enviar al nuevo Congreso el listado de empresas que podrían ser privatizadas en una segunda etapa de gestión.

El listado de las firmas que pueden pasar a manos privadas, total o parcialmente, en el segundo tramo de gestión del Ejecutivo libertario ya empieza a esbozarse en los despachos oficiales y se enviará al nuevo nuevo Congreso en los próximos meses.

Las privatizaciones a las que apunta el gobierno de Milei

En el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas pulen los detalles finales para revelar qué empresa se quedará con la llamada Ruta del Mercosur: para este camino, la primera que concesiona la gestión de Milei, se presentaron siete ofertas. Al difundirse los interesados, el ministro Luis Caputo expresó que "el sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”. Se espera que la preadjudicación se otorgue a más tardar en las próximas dos semanas.

El próximo viernes 7 de noviembre se conocerán, además, las ofertas para la reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas clave, por las que el Gobierno busca recaudar entre U$S500 millones y U$S700 millones. La apertura estaba programada para días antes de las elecciones, pero se extendió ante el pedido de los interesados.

Privatización de más de 9 mil kilómetros de rutas nacionales:



El 8 de octubre se hará la apertura de sobres para conocer las ofertas para la concesión de 741 kilómetros correspondientes a la Etapa 1 de la Red Federal de Concesiones, conformada por los… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 12, 2025

Según fuentes del mercado, los cuatro actuales operadores, que son AES Argentina (Alicurá), Enel (El Chocón y Arroyito), Central Puerto (Piedra del Águila) y Orazul (Cerros Colorados), presentarán ofertas para quedarse con la represa que tienen a cargo y tal vez para alguna de las otras.

Para lo que resta de 2025, la administración libertaria busca lanzar la segunda etapa de licitaciones para rutas nacionales que controla Corredores Viales. El proceso busca entregar el manejo de más de 4.400 kilómetros de los ocho tramos que incluyen las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas, y Newbery; las rutas nacionales 3, 5 y 7; así como los trazados que dan acceso a los puertos del Paraná. La etapa tres, donde se destaca la Ruta 9, quedaría para salir a licitación en los primeros meses de 2026.

Hay otras cuatro firmas en la mira oficial para que este año al menos se siente el precedente de sin marcha atrás. En Enarsa, el proceso privatizador se definió que se venderá “por unidades” y primero será el turno de las represas del Comahue. En paralelo, el Gobierno trabaja en los documentos para poner a la venta antes de febrero las acciones en poder del Estado de la principal transportista de energía eléctrica del país, Transener.

En AYSA, está en proceso de evaluación de la firma que provee de agua y cloacas al AMBA, un paso indispensable para avanzar hacia la venta de la mayoría de las acciones en la Bolsa. El llamado a licitación de Belgrano Cargas se efectuaría entre fines de noviembre y principios de diciembre.

cerros-colorados-represas-2081763 Cerros Colorados, una de las represas que el Gobierno busca reprivatizar.

Finalmente, los nuevos pliegos para operar la Hidrovía, clave para las exportaciones del agro, estarían listos para licitarla hacia fines de diciembre, y la privatización parcial de Nucleoeléctrica podría acelerarse hacia fin de año o principios de 2026.

Si bien la efectiva privatización de la mayoría de las firmas que fueron autorizadas por la Ley Bases y lanzadas formalmente este año quedarán para el primer tramo de 2026, el Gobierno ya tiene en carpeta los pasos a seguir para “quitar al Estado de la economía”, como suelen enfatizar los libertarios. En ese sentido, aparecen varias, como Arsat, y también figuran empresas que quedaron fuera de la ley sancionada por el Congreso en julio de 2024, como Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas.