Aumentan las proyecciones de inflación: 50,3% para 2021 y 48,9% para 2022

La información surge del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) dado a conocer este viernes por el Banco Central y deja en evidencia el cambio de parece respecto de las consultas anteriores, en las que las proyecciones oscilaban en torno del 48% para el año en curso y del 46% para el que viene.

Pese a la mayor expectativa de inflación, los economistas consultados mantuvieron sus pronósticos sobre el dólar oficial en $105,1 para fines de este año y en $158,9% para diciembre de 2022.

En cuanto a la inflación esperada para octubre, el promedio de las consultas fue del 3,2%, tres décimas inferior al resultado de septiembre.

Entre otras de las variables destacadas, quienes participan del REM esperan un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2021 de 8,3% (+0,7 p.p. respecto del relevamiento previo), luego de registrarse en 2020 una caída de 9,9%.

En cuanto a la variación trimestral desestacionalizada del PIB, la estimación para el tercer trimestre del año se corrigió al alza con una suba estimada de 2,6% s.e., que resultó 0,9 p.p. superior en relación con la encuesta previa.

La estimación de crecimiento correspondiente al cuarto trimestre del año se elevó en 0,1 p.p. hasta el 0,6% y se mantiene una previsión de crecimiento de 0,4% s.e. para el primer trimestre del año próximo.

Para noviembre de 2021, pronosticaron una tasa BADLAR de bancos privados de 34,17%, similar a la registrada en octubre (34,14%).

El tipo de cambio nominal proyectado para diciembre de 2021se mantuvo en $105,1 por dólar y para fines de 2022 en $158,9.

En cuanto al valor de las exportaciones (FOB), se estima un monto para 2021 de US$ 75.352 millones, incrementándose en US$ 1.904 millones con relación al último REM y en US$ 20.468 millones con respecto a lo registrado en 2020 (US$ 54.884 millones). El valor de las importaciones (CIF) de 2021 se ubicaría en US$ 61.200 millones, esto es US$ 1.383 millones por encima del pronóstico del relevamiento previo y US$ 18.844 millones mayor al dato evidenciado en el último año (US$ 42.356 millones).

La proyección para la desocupación abierta para el tercer trimestre sería de 9,9% de la Población Económicamente Activa (PEA). Para el cuarto trimestre la mediana de los pronósticos se eleva hasta 10%, valor que se mantiene para el primer trimestre de 2022, en tanto estimaron también en 9,8% el registro esperado para el último trimestre de 2022.

Finalmente, la proyección del déficit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) que realizan las consultoras económicas para 2021 se redujo respecto del relevamiento anterior en $382,5 miles de millones hasta $ 1.186,1 miles de millones, tras haberse registrado un déficit de $1.750 miles de millones en 2020. Asimismo, prevén un déficit de $1.770,7 miles de millones para 2022.