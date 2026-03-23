Las consultoras privadas proyectan una inflación no menor al 3% para marzo

Luego de haber alcanzado "el piso" del 1,5% en mayo pasado, el índice de precios minoristas encadenó nueve meses de incremento para quedarse en el 2,9% en enero y en febrero pasado, para acumular el 5,9% en el primer bimestre de 2026. En cuanto a la variación interanual, fue del 33,1%, según el relevamiento publicado por el Indec.

La división de mayor aumento en el mes mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+6,8%), sobre todo por la suba de tarifas en la mayoría de las provincias y el cambio de los esquemas de beneficiarios de tarifa con y sin subsidio. Detrás quedó Alimentos y bebidas no alcohólicas (+3,3%).

COLEGIOS PRIVADOS.jpg Las subas en educación explican también el salto inflacionario del tercer mes del año.

“Nos preocupa, pero sobre todo nos ocupa. Desde el Banco Central la política monetaria sigue apuntando a tener la inflación en los niveles más bajos posibles”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, luego de conocerse el IPC de febrero. “Esperábamos el dato. Sabíamos que veníamos en ese entorno. La suba de la carne y las tarifas pegó y eso nos preocupa y nos ocupa”, continuó el funcionario

"Por eso, desde el Banco Central seguimos apuntando a tener la inflación más baja”, remarcó el funcionario en una entrevista televisiva.

En tanto, el presidente Javier Milei dijo el lunes pasado atrás, al encabezar el cierre del Foro Económico del NOA en Tucumán, que "la inflación arrancará en cero para agosto". La última vez que la inflación superó el 3% fue en marzo de 2025, cuando alcanzó el 3,7%.