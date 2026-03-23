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Las consultoras privadas proyectan una inflación no menor al 3% para marzo

Se debe a los incrementos en educación, tarifas, combustibles e indumentaria. En enero y febrero, el dato medido por el Indec se ubicó en el 2,9%. La inflación lleva nueve meses sin desacelerarse.

Después del 2,9% registrado en enero y febrero, las proyecciones de las consultoras privadas estiman una inflación no menor al 3% en marzo, debido a los aumentos en educación, indumentaria, tarifas y combustibles -estos últimos por el conflicto de Medio Oriente- que impulsan el dato de este mes.

En su último informe, la consultora Econviews señaló que los incrementos generalizados harán que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ronde el 3,5%. "Nuestro relevamiento de precios arroja una suba del 0,8% en la tercera semana de marzo, para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados. Esta semana destacan Lácteos (+1,4%) y Verdulería (-0,5%). Las últimas cuatro semanas acumulan 3,5%", precisó.

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Indumentaria y calzado mostró un crecimiento del 15,9% interanual durante el sexto mes del año.
Los aumentos en indumentaria dan impulso al dato inflacionario de marzo.

Los aumentos en indumentaria dan impulso al dato inflacionario de marzo.

Por su parte, EcoGo indicó que la inflación de marzo se proyecta en torno al 3%. “Si bien el rubro alimentos registró una desaceleración, su variación mensual ha dejado de ser el foco de presión este mes”, explicaron desde la firma que dirige Marina Dal Poggetto. "El impulso del índice general se explica sobre todo por la estacionalidad de Educación (+12%) e Indumentaria (+5%), sumado al arrastre de los ajustes en tarifas y combustibles“, puntualizaron.

Asimismo, LCG destacó que en la tercera semana de marzo hubo una desaceleración de los precios de los alimentos del 0,2%, que rompió con dos semanas previas de subas del 1%. De este modo, la dinámica mensual quedó en el 3,1%, mientras que la acumulada es del 2,4%.

Luego de haber alcanzado "el piso" del 1,5% en mayo pasado, el índice de precios minoristas encadenó nueve meses de incremento para quedarse en el 2,9% en enero y en febrero pasado, para acumular el 5,9% en el primer bimestre de 2026. En cuanto a la variación interanual, fue del 33,1%, según el relevamiento publicado por el Indec.

La división de mayor aumento en el mes mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+6,8%), sobre todo por la suba de tarifas en la mayoría de las provincias y el cambio de los esquemas de beneficiarios de tarifa con y sin subsidio. Detrás quedó Alimentos y bebidas no alcohólicas (+3,3%).

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Las subas en educación explican también el salto inflacionario del tercer mes del año.

Las subas en educación explican también el salto inflacionario del tercer mes del año.

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“Nos preocupa, pero sobre todo nos ocupa. Desde el Banco Central la política monetaria sigue apuntando a tener la inflación en los niveles más bajos posibles”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, luego de conocerse el IPC de febrero. “Esperábamos el dato. Sabíamos que veníamos en ese entorno. La suba de la carne y las tarifas pegó y eso nos preocupa y nos ocupa”, continuó el funcionario

"Por eso, desde el Banco Central seguimos apuntando a tener la inflación más baja”, remarcó el funcionario en una entrevista televisiva.

En tanto, el presidente Javier Milei dijo el lunes pasado atrás, al encabezar el cierre del Foro Económico del NOA en Tucumán, que "la inflación arrancará en cero para agosto". La última vez que la inflación superó el 3% fue en marzo de 2025, cuando alcanzó el 3,7%.

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