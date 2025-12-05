Bajó el dólar oficial tras el anuncio del retorno al mercado de deuda

En el mercado local advierten que si el equipo económico consigue entre u$s1.500 millones y u$s1.200 millones la semana que viene, sería un buen resultado para la Argentina.

Por su parte, de acuerdo al relevamiento que hace el Banco Central (BCRA) entre las cotizaciones de los distintos bancos, el dólar minorista cotizó a $1.462,75 en promedio. En este contexto, el tipo de cambio mayorista cayó $9 hasta los $1.435.

El denominado dólar blue o paralelo subió $5 a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, y cerró igual que en la última jornada de la semana pasada en el mercado informal de la City porteña.

El dólar CCL cerró a $1.512,75 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en 5,4%. El dólar MEP operó a $1.474,54 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotizó a $1.489,54, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s89.450,18, según Binance.

Tras conocerse la noticia, los bonos Globales cotizaron dispares, con los Globales 2046 y el 2029 que subieron un 1,6% y 1,5%, respectivamente, mientras el Global 2030 y el 2038 bajan 0,6% y 0,2%, respectivamente.

Las acciones cayeron hasta 2,6% en Wall Street, encabezadas por Edenor, seguido de Grupo Supervielle (-2,3%), Cresud (-1,6%), Grupo Financiero Galicia (-1,6%) y Telecom (-1,5%).

Los papeles que más bajaron son los de Grupo Supervielle (-3,4%), Edenor (-3,1%) y Metrogas (-2,8%) y Loma Negra (-2,2%). En tanto, el riesgo país retrocede en torno a los 623 puntos básicos.