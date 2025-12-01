Economía |

El dólar oficial comenzó diciembre sin sobresaltos y cerró a $1.475

El billete estadounidense se vendió a ese valor en el Banco Nación, mientras que el blue llegó a $1.445 en la city porteña. En el segmento mayorista se ubicó en $1.451,50. El riego país quedó por encima de los 600 puntos.

El dólar oficial comenzó diciembre con una cotización de $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación, sin cambios con respecto al cierre del viernes. Y en el promedio que realiza el Banco Central (BCRA) de las principales entidades, se ubicó en $1.475,07.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el billete estadounidense cerró en $1.451,50.

El denominado dólar blue o paralelo cotizó a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta en el mercado informal de la city porteña.

El dólar CCL cotizó a $1.494,80 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 3%. El dólar MEP operó a $1.473,34 y la brecha con el dólar oficial es de 1,5%.

image

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.917,50.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotizó a $1.500, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s86.028, según Binance.

El S&P Merval en dólares subió 3%, creciendo por quinta jornada consecutiva y perfora los 2.000 puntos, pero los bonos soberanos cotizan a la baja este lunes, luego de una ganancia de los hard dolar de 0,3% promedio durante noviembre. En tanto, el riesgo país que mide el JP Morgan se ubica en torno a 643 puntos básicos.

La bolsa local avanzó 1,2% a 3.063.195,42 en pesos, mientras que su contraparte en dólares lo hixo 3% a 2.052,98 puntos y encadena su quinta suba consecutiva. Las acciones operaron con mayoría de subas, encabezadas por Transener (+4,5%) y Aluar (+3,9%).

Los ADRs operaron con mayoría de bajas en Nueva York, en contexto con los principales índices del mundo, que retrocedieron hasta 0,5% liderados por el Dow Jones.

