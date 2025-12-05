Vía Navegable Troncal Hidrovía: cómo es el proceso de licitación

Según la Resolución 61/2025 publicada en el Boletín Oficial, los interesados tendrán un plazo de 10 días corridos para presentar sus comentarios sobre los proyectos de documentación técnica y legal.

La medida, firmada por el director ejecutivo de la ANPYN, Iñaki Miguel Arreseygor, declara "abierto el Procedimiento de Observaciones previas a los proyectos de Pliego de Especificaciones Técnicas y de Bases y Condiciones Particulares, en el marco del artículo 9° del Anexo II del Decreto Reglamentario N° 713/2024".

La convocatoria tiene como objetivo seleccionar un concesionario para "la realización de tareas de modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización, tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal", según detalla el artículo 1° de la resolución.

image

Alcance geográfico y régimen de concesión

El tramo comprendido en la futura licitación abarca desde "el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior, actualmente en el kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, por la vía del Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Río Paraná de las Palmas, Río Paraná Bravo, Río Paraná Guazú, Río Talavera, Río Paraná–Océano Atlántico".

El esquema será de "concesión de obra pública en el marco de licitación pública nacional e internacional a riesgo empresario sin aval del estado", lo que implica que el futuro concesionario asumirá la totalidad de los riesgos comerciales y financieros de la operación sin garantías estatales.

El nuevo proceso se inicia tras el fracaso de la Licitación Pública N° 1/2024. Según recuerda la resolución, "a través de la Resolución 7 de fecha 20 de febrero del 2025 de esta Agencia Nacional de Puertos y Navegación se dejó sin efecto la precitada Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2024 motivada en que debía lograrse un procedimiento licitatorio en el que se asegure una mayor concurrencia de ofertas".

Cómo presentar observaciones a los pliegos

Los interesados en formular comentarios a los pliegos deberán hacerlo "por escrito, dentro del plazo de diez (10) días corridos, contados a partir del día de la publicación.

Las presentaciones deben realizarse mediante el formulario oficial aprobado como Anexo I de la resolución, disponible en el sitio web de la agencia. La norma advierte que "las observaciones que no se ajusten a lo establecido en el Anexo I, no serán consideradas en el marco del procedimiento".

Respecto del alcance de las presentaciones, la resolución aclara que "las observaciones, opiniones y/o sugerencias que se formulen en el procedimiento que regula la presente resolución no tendrán carácter vinculante, sin perjuicio de lo cual se receptarán exclusivamente aquellos aportes que se consideren convenientes y conducentes, a entendimiento de las áreas técnicas de esta Agencia Nacional de Puertos y Navegación".

Próximos pasos del proceso licitatorio

Una vez cerrado el período de consulta, las gerencias de Coordinación Legal y Administrativa y de Coordinación Técnica de la ANPYN "deberán intervenir en el análisis, ordenamiento y respuesta de las observaciones, elevando un Informe Final de firma conjunta, el que será publicado en el sitio web de esta Agencia por el plazo de diez (10) días".