Bajó el dólar oficial y el Banco Central volvió a comprar reservas

El tipo de cambio mayorista se ofreció a $1.460, una baja de $7,50 respecto al cierre de este martes, por lo que la brecha contra el techo de la banda cambiaria se ubica en 4,1%.

Por su parte, las reservas brutas del Banco Central subieron por tercera rueda consecutiva. La autoridad monetaria compró U$S9 millones, tras adquirir U$S83 millones el martes y otros U$S21 millones el lunes.

image

El denominado dólar blue o paralelo bajó $5 y cerró a $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta en el mercado informal de la City porteña.

El dólar CCL se ubicó a $1.534,18 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 3,8%. El dólar MEP operó a $1.495,16 y la brecha con el dólar oficial es de 2,4%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.930,50.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotizó a $1.529,10, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s90,845, según Binance.

Los ADRs perdieron hasta 3,5% liderados por YPF; Pampa Energía (-2,9%); Edenor (-2,7%). A contramano, Banco Macro subió 3,5% y Banco BBVA lo hace 1,9%. El riesgo país se ubica en torno a los 575 puntos básicos.

Por su parte, el S&P Merval cayó 3,2% en pesos hasta los 3.013.957,34 puntos, al tiempo que su contraparte en dólares lo hace 2,7% a 1.966,72 puntos. A nivel general, los papeles cerraron con bajas de hasta 5,8% encabezados por YPF; Edenor (-5,5%) y Sociedad Comercial del Plata (-5,4%).