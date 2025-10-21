Bancos de Wall Street piden garantías por el préstamo de US$20.000 millones

En este contexto, cuatro de los principales bancos de Wall Street que están en negociaciones para prestar hasta US$20.000 millones a la Argentina, buscan garantías para sellar el acuerdo.

De esta forma lo reporta el diario The Wall Street Journal, que mencionó que JP Morgan, Goldman Sachs y Citigroup buscan garantías o algún tipo de respaldo que les asegure recuperar el dinero que le prestarán “a un país que arrastra un largo historial de crisis y defaults”.

Mientras que el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, había asegurado la semana anterior que estaban en conversaciones con esas entidades privadas para lograr que la asistencia financiera a la Argentina, que incluye el swap oficializado este lunes, totalizara US$ 40.000 millones.

“Las conversaciones siguen. Daremos más detalles cuando las negociaciones se completen”, señaló un vocero del Tesoro estadounidense.

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, junto al presidente Javier Milei. El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, junto al presidente Javier Milei.

El medio financiero analizó la situación argentina y aseguró que “desde principios de siglo, incumplió sus compromisos de deuda en tres ocasiones”. También advirtió que el país “ya acumula nueve defaults soberanos en su historia”.

“A pesar de los numerosos programas de asistencia del FMI —más de veinte desde la década de 1950—, el país no ha logrado estabilizar su economía ni evitar recurrentes crisis cambiarias”, sostuvo.

El artículo del WSJ menciona que la administración de Trump busca ofrecer a Milei una línea de apoyo financiero, sin necesidad de pasar por el Congreso, pero los analistas advierten por la depreciación de peso.

“Los riesgos de estas operaciones son inusualmente altos. Si el peso se deprecia, algo que muchos consideran no solo probable, sino necesario, el Tesoro se quedaría con activos que han perdido valor”, advirtió Brad Setser, exsubsecretario adjunto del Tesoro de la administración de Barack Obama, a The Wall Street Journal.