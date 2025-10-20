Pierre Gasly se refirió al sobrepaso de Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos

Consultado por los medios, entre ellos Motorsport, Gasly evitó profundizar en la polémica con su compañero y prefirió centrar su análisis en el bajo rendimiento del monoplaza. “En definitiva, simplemente somos demasiado lentos. El resto, honestamente, son cosas que revisaremos dentro del equipo, pero somos simplemente demasiado lentos”, afirmó el francés, dándole en parte la razón a Colapinto sobre el nivel de los monoplazas de la escudería.

Al repasar su actuación, Gasly detalló que el primer tramo de carrera fue positivo, aunque expresó dudas sobre la estrategia de paradas en boxes: “No estoy muy seguro de la parada en boxes, lo veremos con el equipo. Otra parada mala: salí justo detrás de Esteban (Ocon) en lugar de por delante. Traté de pelear con los neumáticos gastados, muy mal. El segundo stint con los blandos fue en tráfico”, explicó el francés, de 29 años.

image

Embed Team orders turns into an intra-team battle! ⚔️



Franco Colapinto passes Pierre Gasly with an audacious overtake on his team mate #F1 #USGP pic.twitter.com/ZKxR4TOPjX — Formula 1 (@F1) October 20, 2025

En cuanto a la orden de equipo que recibió Colapinto, Gasly se limitó a señalar que cumplió con su responsabilidad y reiteró su preocupación por el rendimiento general: “Hice mi parte, honestamente. Ni siquiera debería haber estado ahí. Me importa más el tema del rendimiento que este tipo de cosas. Hice mi parte y estoy seguro de que lo revisaremos dentro del equipo”.

Y concluyó al respecto: “Son cosas que necesitamos tratar dentro de la oficina y no tiene sentido liberar la frustración aquí. No estoy contento con esta carrera y, en general, simplemente estoy decepcionado con nuestro rendimiento esta tarde. Tendremos que hacerlo mejor”.

Por su parte, Colapinto había dicho sobre el tema: “Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces. Iba mucho más rápido, la verdad. Él creo que tenía gomas un poco más viejas, iba un segundo y pico más lento... Nada, era lo mejor para la situación en la que estábamos. Me estaba atacando mucho Bortoleto y pasarlo era una forma de defenderme también. Si no lo pasaba, nos iba a pasar a los dos probablemente. Hice lo mejor... estábamos peleando por el puesto 17 y 18... no tiene sentido discutir por estas cosas”.