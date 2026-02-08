Cayó 10% la venta de autos usados

La CCA detalló que en enero se vendieron 153.070 vehículos usados, una baja del 9,98% con respecto a igual mes del año pasado, cuando se comercializaron 170.046 unidades. Con respecto a diciembre (151.994 unidades), la suba fue de apenas un 0,71%.

El Volkswagen Gol encabezó el ránking de ventas con 8.601 unidades. Pese a que el vehículo no se fabrica más, el stock de usados es enorme y sigue siendo el preferido a la hora de buscar un auto barato.

Los autos chinos comienzan a competir

“Comenzó el 2026 y sabemos que va a ser muy competitivo. La llegada de la primera ola de autos chinos al país ha movilizado en forma importante al mercado”, reconoció Alejandro Lamas, secretario de la CCA.

Explicó que “los nuevos jugadores ofrecen autos baratos en términos locales y con buen equipamiento, especialmente en híbridos y eléctricos".

"La pregunta que nos tenemos que hacer es cuánto lograrán modificar al mercado tal cual lo conocemos. Lo veremos a medida que vaya transcurriendo el tiempo”, expresó el directivo.

Lamas sostuvo que “pese a la baja de enero, medida en términos interanuales, esperamos otro buen año similar a lo que paso durante el año pasado, aunque aún no debemos apresurarnos hasta que por lo menos haya transcurrido el primer trimestre”.

Dijo que “un tema a destacar es que este año la financiación será un factor determinante a la hora de concretar operaciones. Los bancos deberán ofrecer tasas acorde a las necesidades del sector y esto contribuirá a que el mercado concrete un mayor volumen de ventas”.

VW Gol.jpg Volkswagen Gol

RANKING 10 AUTOS USADOS DE ENERO

1 -VW Gol y Trend: 8.601

2 -Toyota Hilux: 5.974

3 -Chevrolet Corsa y Classic: 4.357

4- Ford Ranger: 4.127

5 - VW Amarok: 4.120

6- Ford EcoSport: 3.360

7- Peugeot 208: 3.325

8 - Toyota Corolla: 3.032

9 - Fiat Palio: 2.938

10-Ford Ka: 2.876