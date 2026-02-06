Alerta precios: la inflación de alimentos arrancó febrero con un salto del 2,5%

El salto se produce en un contexto especialmente sensible para el índice de inflación. De acuerdo a lo que se pudo saber, el dato genera preocupación en el equipo económico porque coincide con la decisión oficial de bloquear la publicación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). Al mantenerse vigente la metodología con base 2004, los alimentos conservan una ponderación más elevada dentro del índice general, lo que amplifica el impacto de cualquier suba en la medición final.

Los aumentos más fuertes se concentraron en rubros clave de la canasta básica. Las bebidas e infusiones encabezaron el ranking con un alza del 7,3% en apenas siete días, seguidas por panificación, cereales y pastas, que treparon un 6,0%. En tanto, los lácteos y los huevos también mostraron una suba significativa del 2,3%, consolidando una tendencia que afecta directamente al consumo cotidiano.

Los que más subieron

El ranking de la primera semana fue liderado por:

Bebidas e infusiones: Se dispararon un 7,3%.

Panificación, cereales y pastas: Registraron un alza del 6,0%.

: Registraron un alza del 6,0%. Lácteos y huevos: Aumentaron un 2,3%.

El informe advierte que, si esta dinámica se sostiene a lo largo del mes, el IPC de febrero podría recibir una presión adicional importante. A este escenario se suman los incrementos en las tarifas de servicios públicos derivados de la quita de subsidios, que ya venían tensionando el nivel general de precios.

La aceleración en góndola pone en duda la expectativa oficial de una desaceleración inflacionaria lineal y deja en evidencia la volatilidad que aún atraviesa el mercado de consumo masivo. Todo ocurre, además, en medio de la controversia política que rodea al INDEC tras la suspensión de la actualización metodológica del índice, una decisión que vuelve a quedar bajo la lupa ante cada salto en los precios de los alimentos.