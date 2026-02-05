Argentina le pagó al FMI y las reservas quedaron por debajo de US$45.000 millones

Según el reporte diario del Banco Central, las reservas brutas cerraron en US$44.750 millones tras cancelar el primer compromiso del año, que fue por US$832,5 millones en concepto de intereses.

La Argentina había comprado la semana pasada US$808 millones al Tesoro estadounidense en Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda que utiliza el FMI para operar con sus socios, para poder afrontarlo.

Al mismo tiempo, una misiòn del FMI llegó este jueves a Buenos Aires para realizar la revisión de las cuentas públicas con las cifras de fines de 2025. Si el país aprueba la auditoría, la entidad autorizará un desembolso de US$1000 millones.

“Como parte de nuestro compromiso continuo, una misión técnica del FMI, encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, se encuentra actualmente en Buenos Aires para las discusiones relacionadas con la segunda revisión en el marco del Servicio Ampliado del Fondo y la consulta del Artículo IV para Argentina. Brindaremos más información sobre los próximos pasos a su debido tiempo”, dijeron fuentes de la entidad multilateral.

caputo georgieva.jpg El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión en Río de Janeiro con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

El FMI y los objetivos que debe cumplir el Gobierno

El principal foco de atención de la misión del FMI estará puesto en el cumplimiento de la meta de acumulación de reservas internacionales netas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el objetivo que el Gobierno incumplió por mayor margen dentro del programa.

El BCRA debía cerrar el cuarto trimestre de 2025 con reservas netas positivas por USD 2.400 millones, aunque tras la primera revisión la meta fue flexibilizada a USD 2.600 millones negativos. Aun así, el equipo económico no logró alcanzar ese objetivo, en gran parte debido a la estrategia cambiaria adoptada para contener precios y a las ventas de divisas realizadas en medio de la volatilidad previa a las elecciones legislativas.