Ciudad de Buenos Aires: las escrituras cayeron 8,8% en noviembre

Según el Colegio de Escribanos porteño, las operaciones de compraventa de inmuebles se desplomaron con respecto a las registradas en el mismo mes de 2024.

La cantidad de escrituras de compraventa de inmuebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró en noviembre de 2025 una baja del 8,8% respecto al mismo mes del año anterior.

El total trepó a 5.250 actos, frente a los 5.755 registrados en noviembre de 2024, según lo informó el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, basado en los actos oficializados por los profesionales del sector.

El monto total de las transacciones ascendió a $ 885.985 millones, lo que representa un incremento interanual del 51,5%, según las cifras difundidas.

En la comparación con octubre de 2025, la actividad mostró una merma del 25,2%, cuando se habían efectuado 7.018 operaciones. En cuanto a las operaciones con hipoteca, en noviembre se formalizaron 737 actos, lo que implica una baja del 22,4% respecto al mismo período del año pasado.

El monto promedio de las escrituras fue de $ 168.759.187, equivalente a US$115.718 según el tipo de cambio oficial promedio, con un crecimiento en moneda estadounidense del 16,3% en un año.

La presidenta de la entidad, Magdalena Tato, proyectó que el año 2025 cerrará con aproximadamente 70.000 operaciones, ubicándose entre los seis mejores registros desde 1998.

No obstante, señaló “una desaceleración en los créditos hipotecarios en comparación con octubre, mes que calificó de atípico por la congestión de trámites”.

En el acumulado de los primeros once meses de 2025, las escrituras con hipoteca sumaron 13.065 actos, lo que representa un aumento del 238% respecto al mismo periodo del año anterior.

