La Ciudad festeja la Navidad con eventos imperdibles

. Abre el Paseo Navideño, de 18 a 23 en Plaza Sicilia (Libertador y Sarmiento, Palermo)

Jardín Lumínico – Esculturas y puestas de luces, al caer la noche en la Ciudad. Desde hoy, todos los días hasta el domingo.

Desfile Mágico de Alparamis – Se hará alrededor del Paseo, el sábado a las 19. Si llueve, pasa al domingo.

-Shows en el Paseo Navideño

AfroSound Choir (Gospel) – Hoy (jueves) a las 19.

Camerata Bariloche – Hoy a las 21 y mañana (viernes) a las 21.30.

Coro Polifónico Evangélico – Viernes a las 19.

Cascanueces por la Orquesta Académica del Teatro Colón – Domingo a las 19.

Misa Criolla por Facundo Ramírez con Juan Iñaki) – Sábado y domingo a las 21.

Navidad en las plazas

Plaza Arenales (Nueva York y Bahía Blanca, Villa Devoto) – Domingo, de 16 a 22.

Parque Chacabuco (Av. Asamblea y Emilio Mitre) – Domingo, de 16 a 22.

Navidad en los Mercados

Mercado de San Nicolás (Av. Córdoba 1750) – Viernes, de 16 a 18.

Navidad en Centros Comerciales a Cielo Abierto

Av. San Martín, entre Juan B. Justo y Donato Álvarez – Jueves, de 18 a 20.

Av. Álvarez Jonte, entre Lope de Vega y Bermúdez. – Jueves, de 18 a 20.

Murguiondo, entre Aquino y Sayos – Viernes, de 18 a 20.

Av. Boedo, entre Av. Independencia y Av. San Juan – Sábado, de 10 a 12.

Av. Alberdi, entre Cafayate y Larrazábal – Sábado, de 17 a 19.

Av. Rivadavia, e/ Acoyte y Parral; Acoyte, e/ Rosario y Yerbal – Sábado de 18 a 20.

Av. Avellaneda entre Nazca y Campana – Lunes, de 10 a 12.

Arenales entre Uruguay y Paraná, y Plaza Vicente López – Lunes, de 17 a 20.

Av. Asamblea entre Emilio Mitre y Del Barco Centenera – Lunes, de 18 a 20.

Av. Santa Fe entre Uriburu y Montevideo – Martes, de 17.30 a 20.30.

Av. Caseros, entre Pepirí y Lavarden – Martes, de 18 a 20.

Av. Cabildo e/ Echeverría y Mendoza; Juramento e/ C. de la Paz y Vuelta de Obligado – Viernes, de 18 a 20.

Concierto del Colón al aire libre – sábado a las 20

El Anfiteatro del Parque Centenario (Marechal y Lillo, Caballito) será escenario de una gala lírica excepcional para celebrar los 100 años del Coro y la Orquesta Estable del Teatro Colón. La entrada es por orden de llegada, desde las 18, y hasta agotar la capacidad.