La Ciudad festeja la Navidad con eventos imperdibles

La Ciudad más linda del mundo recibe la Navidad con eventos gratuitos en distintos barrios. Paseos, desfiles y conciertos comenzarán a desarrollarse desde este jueves 18.
La Ciudad de Buenos Aires organizó una serie de actividades y shows gratuitos con el fin de festejar la Navidad en distintos puntos del territorio porteño. A continuación se detallan los eventos, lugares y horarios:
Jardín Lumínico – Esculturas y puestas de luces, al caer la noche en la Ciudad. Desde hoy, todos los días hasta el domingo.
Desfile Mágico de Alparamis – Se hará alrededor del Paseo, el sábado a las 19. Si llueve, pasa al domingo.
AfroSound Choir (Gospel) – Hoy (jueves) a las 19.
Camerata Bariloche – Hoy a las 21 y mañana (viernes) a las 21.30.
Coro Polifónico Evangélico – Viernes a las 19.
Cascanueces por la Orquesta Académica del Teatro Colón – Domingo a las 19.
Misa Criolla por Facundo Ramírez con Juan Iñaki) – Sábado y domingo a las 21.
Plaza Arenales (Nueva York y Bahía Blanca, Villa Devoto) – Domingo, de 16 a 22.
Parque Chacabuco (Av. Asamblea y Emilio Mitre) – Domingo, de 16 a 22.
Mercado de San Nicolás (Av. Córdoba 1750) – Viernes, de 16 a 18.
Av. San Martín, entre Juan B. Justo y Donato Álvarez – Jueves, de 18 a 20.
Av. Álvarez Jonte, entre Lope de Vega y Bermúdez. – Jueves, de 18 a 20.
Murguiondo, entre Aquino y Sayos – Viernes, de 18 a 20.
Av. Boedo, entre Av. Independencia y Av. San Juan – Sábado, de 10 a 12.
Av. Alberdi, entre Cafayate y Larrazábal – Sábado, de 17 a 19.
Av. Rivadavia, e/ Acoyte y Parral; Acoyte, e/ Rosario y Yerbal – Sábado de 18 a 20.
Av. Avellaneda entre Nazca y Campana – Lunes, de 10 a 12.
Arenales entre Uruguay y Paraná, y Plaza Vicente López – Lunes, de 17 a 20.
Av. Asamblea entre Emilio Mitre y Del Barco Centenera – Lunes, de 18 a 20.
Av. Santa Fe entre Uriburu y Montevideo – Martes, de 17.30 a 20.30.
Av. Caseros, entre Pepirí y Lavarden – Martes, de 18 a 20.
Av. Cabildo e/ Echeverría y Mendoza; Juramento e/ C. de la Paz y Vuelta de Obligado – Viernes, de 18 a 20.
Concierto del Colón al aire libre – sábado a las 20
El Anfiteatro del Parque Centenario (Marechal y Lillo, Caballito) será escenario de una gala lírica excepcional para celebrar los 100 años del Coro y la Orquesta Estable del Teatro Colón. La entrada es por orden de llegada, desde las 18, y hasta agotar la capacidad.
