Colectivos del AMBA: advierten por recortes y piden más subsidios

Otro de los pedidos está vinculado con los costos de adquisición de unidades y el funcionamiento cotidiano de las empresas. Las entidades también cuestionan los índices de operatividad que penalizan la antigüedad de los vehículos, en un contexto que, según plantearon, dificulta la renovación de las flotas.

La situación se suma al aumento de los costos de explotación, las negociaciones paritarias y el pago del medio aguinaldo previsto para diciembre. Las empresas advirtieron que, si no reciben respuestas urgentes, deberán administrar los recursos disponibles y restringir progresivamente las prestaciones para evitar una paralización total del sistema.

En el comunicado, las cámaras pidieron disculpas a los pasajeros por los posibles inconvenientes y señalaron que anticiparon el problema por la gravedad del escenario. También reiteraron su disposición al diálogo y reclamaron una estructura de costos actualizada y mecanismos de financiamiento que permitan garantizar la continuidad y regularidad del transporte público.

Las líneas nacionales que podrían verse afectadas son la 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.