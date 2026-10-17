Colectivos del AMBA: advierten por recortes y piden más subsidios

Las empresas anticiparon que reducirán frecuencias nocturnas desde el lunes 19 de octubre si no obtienen respuestas del Gobierno. El conflicto alcanza a 104 líneas nacionales.
Las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) advirtieron que podrían reducir de forma progresiva sus servicios por el desfasaje entre los costos de funcionamiento y los ingresos que reciben por tarifas y subsidios. Las cámaras empresarias anticiparon que algunas líneas comenzarán a recortar las frecuencias nocturnas desde el lunes 19 de octubre si no hay una respuesta del Gobierno.
El reclamo fue presentado por las cuatro entidades del sector -CEAP, CETUBA, CTBPA y CEUTUPBA-, que señalaron que las reuniones con la Secretaría de Transporte todavía no derivaron en mecanismos concretos para actualizar la estructura de costos. La advertencia alcanza a 104 líneas de jurisdicción nacional que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el Gran Buenos Aires.
Uno de los principales puntos de conflicto es el valor del boleto mínimo, congelado desde mayo en $742,81 para las líneas nacionales. Según las empresas, la tarifa real sin subsidios debería ser de $2.494,13, una diferencia de $1.751,32, equivalente al 70,2%. Las compañías sostienen que los ingresos actuales no alcanzan para cubrir los gastos de explotación.
Las cámaras también cuestionan una diferencia de $40.000 millones en los ingresos proyectados entre junio y octubre. Según explicaron, los cálculos oficiales sobreestimaron la recaudación esperada y el desfasaje todavía no fue compensado. Por eso, reclaman una revisión de los valores reconocidos para sostener la actividad.
Otro de los pedidos está vinculado con los costos de adquisición de unidades y el funcionamiento cotidiano de las empresas. Las entidades también cuestionan los índices de operatividad que penalizan la antigüedad de los vehículos, en un contexto que, según plantearon, dificulta la renovación de las flotas.
La situación se suma al aumento de los costos de explotación, las negociaciones paritarias y el pago del medio aguinaldo previsto para diciembre. Las empresas advirtieron que, si no reciben respuestas urgentes, deberán administrar los recursos disponibles y restringir progresivamente las prestaciones para evitar una paralización total del sistema.
En el comunicado, las cámaras pidieron disculpas a los pasajeros por los posibles inconvenientes y señalaron que anticiparon el problema por la gravedad del escenario. También reiteraron su disposición al diálogo y reclamaron una estructura de costos actualizada y mecanismos de financiamiento que permitan garantizar la continuidad y regularidad del transporte público.
Las líneas nacionales que podrían verse afectadas son la 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.
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