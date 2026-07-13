Comenzó la recategorización del monotributo: paso a paso, cómo hacer el trámite

En caso de que el monotributista no lleve a cabo la recategorización, el sistema comprenderá que no se registraron cambios y el contribuyente permanecerá en la misma categoría. Esto podría resultar semanas después en multas y cobros de deudas retroactivas.

Monotributo: el paso a paso para hacer la recategorización

-El trámite se realiza de manera completamente online desde el portal de ARCA.

-Ingresar al sitio con CUIT y Clave Fiscal.

-Acceder al servicio Monotributo.

-Seleccionar la opción "Recategorizarme".

-Revisar la información de facturación que muestra el sistema.

-Confirmar o corregir los datos correspondientes a ingresos, alquileres, energía y superficie. Verificar la categoría resultante.

-Confirmar el trámite y descargar el comprobante.

Una vez finalizado el proceso, el sistema genera el Formulario F.184 y permite obtener la nueva credencial de pago.

Qué documentación conviene tener a mano

Antes de iniciar el trámite, resulta recomendable contar con:

-Facturación de los últimos 12 meses.

-Facturas de energía eléctrica.

-Datos de superficie afectada a la actividad.

-Contratos y pagos de alquileres, si corresponde.

-Clave Fiscal vigente.

-Domicilio Fiscal Electrónico actualizado.