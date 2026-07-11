El Gobierno busca extender la emergencia energética

Nuevas medidas

Entre las principales medidas impulsadas durante este período figura la licitación denominada "Alma SADI", destinada a incorporar sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS) al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). La Secretaría de Energía adjudicó recientemente los contratos para estos equipos, que permitirán almacenar electricidad y aportar reservas de respuesta rápida, una herramienta clave para mejorar la estabilidad de la red y reducir el riesgo de interrupciones del servicio.

En paralelo, el Gobierno implementó este año el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplazó el sistema anterior y alcanza a los usuarios de electricidad, gas natural por redes, gas propano y garrafas. El régimen establece bloques de consumo subsidiados según la situación socioeconómica de cada hogar y se administra a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que utiliza la información proveniente del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).