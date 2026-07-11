El Gobierno busca extender la emergencia energética

El Ejecutivo prevé publicar en los próximos días un decreto para prolongar la emergencia del sector energético. La medida busca garantizar la continuidad de las obras de infraestructura.
El Gobierno nacional prepara una nueva prórroga de la emergencia del Sector Energético Nacional con el objetivo de garantizar la continuidad de las obras de infraestructura, fortalecer el sistema eléctrico y asegurar el abastecimiento de energía en todo el país. La medida sería oficializada durante la próxima semana mediante un decreto que se publicará en el Boletín Oficial.
La decisión apunta a mantener vigentes las facultades que permiten a los organismos competentes adoptar medidas excepcionales para garantizar la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, mientras continúan las inversiones consideradas estratégicas para el sistema.
La emergencia había sido declarada a fines de 2023 y, posteriormente, prorrogada en distintas oportunidades. El último antecedente es el Decreto 370/2025, firmado el 30 de mayo, que extendió su vigencia hasta el 9 de julio de este año. Ahora, el Ejecutivo busca prolongarla nuevamente por un año.
En los fundamentos de las prórrogas anteriores, el Gobierno sostuvo que todavía "persisten las circunstancias" que motivaron la declaración de emergencia y atribuyó esa situación a la compleja realidad económica, social e institucional recibida al asumir la gestión.
Entre las principales medidas impulsadas durante este período figura la licitación denominada "Alma SADI", destinada a incorporar sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS) al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). La Secretaría de Energía adjudicó recientemente los contratos para estos equipos, que permitirán almacenar electricidad y aportar reservas de respuesta rápida, una herramienta clave para mejorar la estabilidad de la red y reducir el riesgo de interrupciones del servicio.
En paralelo, el Gobierno implementó este año el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplazó el sistema anterior y alcanza a los usuarios de electricidad, gas natural por redes, gas propano y garrafas. El régimen establece bloques de consumo subsidiados según la situación socioeconómica de cada hogar y se administra a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que utiliza la información proveniente del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).
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