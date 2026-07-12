Sin Messi, la Selección Argentina comenzó la preparación del duelo con Inglaterra

Lionel Scaloni priorizó la recuperación física después de los 120 minutos frente a Suiza: los titulares descansaron, Nicolás González sigue con molestias en un tobillo y hay optimismo por Cuti Romero y Paredes.
Tras el triunfo 3 a 1 a Suiza en el alargue de los cuartos de final del Mundial, la Selección Argentina comenzó este domingo la preparación para el duelo del miércoles ante Inglaterra por las semifinales del certamen, en un encuentro especial por la rivalidad y por el deseo de llegar a otra final del mundo.
En el complejo deportivo de Kansas City, únicamente trabajaron en el campo los suplentes y los futbolistas que ingresaron desde el banco de relevos contra Suiza. La principal atención estuvo puesta en Nicolás González, quien sigue con molestias en el tobillo izquierdo producto del pisotón que recibió durante el encuentro ante los suizos.
"Vamos a recuperar, que creo que es lo que necesitamos y es lo más importante", había anticipado Lionel Scaloni en la conferencia de prensa posterior al partido. Y justamente esa será la prioridad del cuerpo técnico durante estos tres días de cara al cruce con los ingleses.
En el inicio del entrenamiento, mientras el resto del grupo realizaba ejercicios con pelota en espacios reducidos, González permaneció algunos minutos elongando la pierna afectada bajo la atenta mirada del cuerpo médico. De todos modos, poco después se incorporó a los trabajos livianos junto a sus compañeros.
Los titulares, en cambio, ni siquiera salieron al campo. Tras haber disputado más de 120 minutos la noche anterior, Scaloni decidió darles descanso completo para favorecer la recuperación física. El objetivo del cuerpo técnico es que el plantel recargue energías para afrontar la recta final del torneo, ya que apenas restan tres días para la semifinal.
En ese sentido, las primeras señales son alentadoras. Tanto Cristian Romero como Leandro Paredes, quienes fueron reemplazados durante el alargue por molestias físicas, no presentan lesiones de gravedad. El defensor dejó su lugar a Nicolás Otamendi, mientras que el mediocampista fue sustituido por José López prácticamente sin poder caminar con normalidad. Sin embargo, ambos terminaron exhaustos y con algunos golpes propios del desgaste, pero sin inconvenientes que hagan peligrar su presencia ante Inglaterra.
En principio, la delegación permanecerá en Kansas City hasta el lunes. Ese día habrá un último entrenamiento por la mañana y luego viajará rumbo a Atlanta, sede de la semifinal. Ya el martes, la Albiceleste llevará a cabo su primera práctica en la ciudad y, posteriormente, Scaloni brindará la conferencia de prensa oficial en el estadio Mercedes-Benz, escenario del esperado choque frente a Inglaterra por un lugar en la final.
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