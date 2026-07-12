Sin Messi, la Selección Argentina comenzó la preparación del duelo con Inglaterra

EN TODOS LOS DETALLES: cambia la pelota del Mundial para la semi y así la estudian en el entrenamiento de la Selección Argentina.



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Los titulares, en cambio, ni siquiera salieron al campo. Tras haber disputado más de 120 minutos la noche anterior, Scaloni decidió darles descanso completo para favorecer la recuperación física. El objetivo del cuerpo técnico es que el plantel recargue energías para afrontar la recta final del torneo, ya que apenas restan tres días para la semifinal.

En ese sentido, las primeras señales son alentadoras. Tanto Cristian Romero como Leandro Paredes, quienes fueron reemplazados durante el alargue por molestias físicas, no presentan lesiones de gravedad. El defensor dejó su lugar a Nicolás Otamendi, mientras que el mediocampista fue sustituido por José López prácticamente sin poder caminar con normalidad. Sin embargo, ambos terminaron exhaustos y con algunos golpes propios del desgaste, pero sin inconvenientes que hagan peligrar su presencia ante Inglaterra.

En principio, la delegación permanecerá en Kansas City hasta el lunes. Ese día habrá un último entrenamiento por la mañana y luego viajará rumbo a Atlanta, sede de la semifinal. Ya el martes, la Albiceleste llevará a cabo su primera práctica en la ciudad y, posteriormente, Scaloni brindará la conferencia de prensa oficial en el estadio Mercedes-Benz, escenario del esperado choque frente a Inglaterra por un lugar en la final.