Cambios en el monotributo: se redefinen las escalas y las cuotas en julio

El incremento se calculará con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada entre enero y junio de 2026. Sin embargo, para conocer el porcentaje definitivo aún resta la publicación del dato de inflación de junio, prevista para el martes 14 de julio. De acuerdo con las estimaciones de consultoras privadas, ese índice se ubicaría en torno al 1,9%.