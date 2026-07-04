Cambios en el monotributo: se redefinen las escalas y las cuotas en julio

La actualización se deberá al ajuste semestral. El cálculo del aumento será en base a la inflación registrada entre enero y junio de este año. Cuáles serían los nuevos valores.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizará durante julio las cuotas mensuales y los topes de facturación correspondientes a todas las categorías del monotributo.
La modificación responde al ajuste semestral previsto por la normativa, que se determina en función de la inflación acumulada que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El incremento se calculará con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada entre enero y junio de 2026. Sin embargo, para conocer el porcentaje definitivo aún resta la publicación del dato de inflación de junio, prevista para el martes 14 de julio. De acuerdo con las estimaciones de consultoras privadas, ese índice se ubicaría en torno al 1,9%.
Con esas proyecciones, el ajuste del monotributo alcanzaría aproximadamente el 14,3%. Una vez que el INDEC difunda el dato oficial, ARCA dará a conocer los nuevos valores de las cuotas, los topes de facturación de cada categoría y la fecha en que comenzarán a regir.
Los valores aproximados de las cuotas serán los siguientes:
Categoría A: $42.386,74.
Categoría B: $48.250,78.
Categoría C: $56.501,85 (servicios) y $55.227,06 (bienes).
Categoría D: $72.414,10 (servicios) y $70.661,26 (bienes).
Categoría E: $102.537,97 (servicios) y $92.658,35 (bienes).
Categoría F: $129.045,32 (servicios) y $111.198,27 (bienes).
Categoría G: $197.108,23 (servicios) y $135.918,34 (bienes).
Categoría H: $447.346,93 (servicios) y $272.063,40 (bienes).
Categoría I: $824.802,26 (servicios) y $406.512,05 (bienes).
Categoría J: $999.007,65 (servicios) y $497.059,41 (bienes).
Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) y $600.879,51 (bienes).
Las proyecciones sobre los límites anuales de facturación, según categoría, son las siguientes:
Categoría A: cerca de $12 millones anuales.
Categoría B: alrededor de $17,6 millones.
Categoría C: aproximadamente $24,7 millones.
Categoría H: unos $82,1 millones.
Categoría J: cerca de $105,3 millones.
Categoría K: alrededor de $127 millones anuales.