Violenta pelea entre hinchas de Argentina e Inglaterra en la previa de la semifinal del Mundial

Los incidentes ocurrieron en Miami horas después de confirmarse el cruce entre ambas selecciones. También hubo enfrentamientos en una tribuna durante el duelo contra Noruega.

La clasificación de Argentina e Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 quedó empañada por una serie de incidentes entre hinchas de ambos países. Horas después de confirmarse el cruce que definirá a uno de los finalistas, un grupo de simpatizantes protagonizó una violenta pelea en las calles de Miami, en un episodio que quedó registrado en distintos videos difundidos a través de las redes sociales.