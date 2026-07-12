Violenta pelea entre hinchas de Argentina e Inglaterra en la previa de la semifinal del Mundial

Los incidentes ocurrieron en Miami horas después de confirmarse el cruce entre ambas selecciones. También hubo enfrentamientos en una tribuna durante el duelo contra Noruega.
La clasificación de Argentina e Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 quedó empañada por una serie de incidentes entre hinchas de ambos países. Horas después de confirmarse el cruce que definirá a uno de los finalistas, un grupo de simpatizantes protagonizó una violenta pelea en las calles de Miami, en un episodio que quedó registrado en distintos videos difundidos a través de las redes sociales.
Las imágenes muestran cómo una discusión entre fanáticos argentinos e ingleses fue escalando hasta terminar en agresiones físicas. El enfrentamiento ocurrió en una zona donde coincidieron simpatizantes de ambas selecciones tras los partidos de cuartos de final. Mientras los ingleses permanecían en la ciudad luego de la victoria sobre Noruega, numerosos argentinos continuaban celebrando la clasificación conseguida frente a Suiza cuando se produjo el cruce.
Durante el segundo tiempo del partido entre Inglaterra y Noruega también se registró una pelea entre hinchas argentinos e ingleses en una de las tribunas. La situación obligó a intervenir al personal de seguridad y a efectivos policiales, que controlaron el incidente y retiraron del estadio a las personas involucradas tras varios minutos de desorden.
El partido entre Argentina e Inglaterra genera una expectativa especial por la histórica rivalidad entre ambos seleccionados, marcada por recordados cruces mundialistas y un contexto que trasciende lo deportivo. Ante este escenario, las autoridades seguirán de cerca el operativo de seguridad en los días previos al encuentro para evitar nuevos episodios de violencia entre las parcialidades.
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