Oficial: Boca anunció la llegada del arquero que vendrá por la lesión de Marchesín

El Xeneize comunicó en sus redes sociales el arribo de Álvaro Montero, quien firmaría por cuatro años con el club después de la compra de su pase a Vélez por 4.000.000 de dólares.

Oficial: Boca anunció la llegada del arquero que vendrá por la grave lesión de Agustín Marchesín, tras un primer semestre en donde Leandro Brey y Javier García no convencieron del todo. El Xeneize comunicó en sus redes sociales el arribo de Álvaro Montero, quien tuvo un gran año en Vélez y viene de ser uno de los arqueros de Colombia en el Mundial.