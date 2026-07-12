Oficial: Boca anunció la llegada del arquero que vendrá por la lesión de Marchesín

El Xeneize comunicó en sus redes sociales el arribo de Álvaro Montero, quien firmaría por cuatro años con el club después de la compra de su pase a Vélez por 4.000.000 de dólares.
Oficial: Boca anunció la llegada del arquero que vendrá por la grave lesión de Agustín Marchesín, tras un primer semestre en donde Leandro Brey y Javier García no convencieron del todo. El Xeneize comunicó en sus redes sociales el arribo de Álvaro Montero, quien tuvo un gran año en Vélez y viene de ser uno de los arqueros de Colombia en el Mundial.
Boca acordó la compra de Montero con el Fortín a cambio de 4.000.000 de dólares. El arquero de 31 años llegará el lunes por la noche al país, el martes se realizará la revisión médica y si todo sale bien ya pondrá el gancho con el club de Brandsen 805 en un contrato de cuatro años de duración.
Montero, nacido el 29 de marzo de 1995, inició su carrera en 2013 en el São Caetano Futebol, equipo del ascenso de Brasil. Y, después, su trayectoria estuvo dividida en el fútbol colombiano de su país y el fútbol argentino: San Lorenzo, Cúcuta Deportivo, Deportes Tolima, Millonarios, Vélez Sarfield y ahora Boca Juniors.
Montero le ganó la titularidad a Tomás Marchiori y atajó 19 partidos en Vélez, recibiendo 14 tantos y logrando 8 vallas invictas. El arquero fue una de las figuras del equipo de Guillermo Barros Schelotto en el Torneo Apertura 2026, que tuvo una gran campaña en la fase regular pero después se despidió en octavos de final con Gimnasia de La Plata.
Tras sonar varios nombres, como Sergio Rochet, Gerónimo Rulli y Juan Musso entre otros, Boca terminó cerrando a Álvaro Montero, quien buscará dar seguridad debajo de los tres palos en un equipo que, ya con Rodolfo Arruabarrena de entrenador, buscará competir en todos los certámenes con el atractivo especial de la Copa Sudamericana.
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