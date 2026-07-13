Semifinales del Mundial: en el mercado de apuestas, Argentina es el "bagayo" que más paga

En BetMGM, la tabla también deja al seleccionado de Lionel Scaloni en la cuarta posición: Francia aparece a +150, España e Inglaterra a +333, y Argentina a +400, lo que equivale a una probabilidad implícita aproximada de 40%, 23,1%, 23,1% y 20%, respectivamente.

El mismo orden se repite en FOX Sports, que muestra a Francia como favorita con +140, luego Inglaterra con +310, España con +330 y Argentina con +400, otra vez con el equipo nacional como el de menor respaldo entre los semifinalistas.

En Oddschecker, comparador que reúne cuotas de distintas casas, Argentina también aparece detrás en la mayoría de las referencias: Francia ronda entre 11/8 y 13/8, España e Inglaterra se mueven cerca de 10/3 y 7/2, mientras que la Selección argentina aparece en torno a 9/2, una cuota que implica cerca del 18% de probabilidad simple.

La excepción aparece en FanDuel, donde Francia sigue primera con +135, España figura segunda con +410, Argentina tercera con +420 e Inglaterra queda cuarta con +490, por lo que en esa pizarra el equipo inglés es el menos favorito.

En Fanatics Sportsbook, en tanto, Francia aparece con +145, España con +310, y Argentina e Inglaterra igualadas en +375, por lo que allí no hay una diferencia entre los dos protagonistas de la semifinal.

Además, para el cruce directo entre Argentina e Inglaterra, DraftKings abrió al equipo de Thomas Tuchel como favorito para avanzar a la final: Inglaterra paga -135 para clasificar, mientras que Argentina figura a +110. En los 90 minutos, los ingleses aparecen a +155, Argentina a +205 y el empate a +200.

El mercado parece castigar el recorrido dramático de la Albiceleste, que sufrió en sus últimos partidos pero volvió a mostrar capacidad de reacción, y premia el presente de Francia, la solidez de España y el envión de Inglaterra tras eliminar a Noruega.

De todos modos, las cuotas no representan una sentencia deportiva, sino una fotografía del dinero, la percepción pública y el riesgo de las casas antes de las semifinales. Argentina, acostumbrada a vivir en el límite durante este Mundial, llega otra vez con el rol que mejor parece quedarle en la previa: menos favorita para los mercados, pero plenamente viva en la cancha.