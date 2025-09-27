Concordia inauguró su aeropuerto modernizado

Se trata de una inversión superior a los 40 millones de dólares financiados por el organismo internacional, que apunta a transformar a la ciudad entrerriana en un nodo estratégico de conectividad regional.

“Concordia y la región de Salto Grande necesitan avances reales y cambios fundamentales. Hoy, no tengo dudas, Concordia y la región empiezan a despegar”, expresó Frigerio en su discurso, donde destacó que la obra “se siguió muy de cerca para que se cumplieran los plazos y estuviera lista cuanto antes”.

El proyecto incluyó la ampliación de la pista de 1.600 a 2.000 metros, la construcción de una terminal de pasajeros de casi 2.000 m², una nueva torre de control, oficinas para organismos aeroportuarios, y espacios específicos para la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio de Salvamento y Control de Incendios. También se incorporaron un sistema de iluminación y balizamiento de última generación, un estacionamiento, salas técnicas, planta de combustible, campo meteorológico y mejoras en las redes de abastecimiento y tratamiento de efluentes.

Con estas mejoras, Concordia quedará en condiciones de recibir aeronaves de mayor porte y aumentar el flujo turístico y de negocios. El primer vuelo comercial está programado para el 21 de octubre en la ruta Aeroparque-Concordia, a cargo de la empresa Humming Airways, con dos frecuencias semanales los martes y jueves.

Frigerio subrayó que “la verdadera política no se mide en discursos, sino en transformaciones que quedan para siempre”, y vinculó la obra con un plan integral de desarrollo. “Estamos impulsando un estudio estratégico de conectividad para avanzar con un puerto de barcazas y una zona de actividades logísticas que incluya el parque industrial y el puerto fluvial de Concordia. Además, junto a Uruguay diseñaremos circuitos turísticos binacionales para atraer visitantes de todo el mundo”, adelantó.

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, resaltó el valor de la gestión y la proyección regional de la obra. “Este aeropuerto no es solo de Concordia, sino que le pertenece a toda la región. Es una herramienta fundamental para la integración y el desarrollo”, señaló, y destacó que a pocas horas de habilitarse ya permitió el arribo de profesionales médicos que realizaron procedimientos de ablación y donación de órganos.

Por su parte, Viviana del Carmen Alva Hart, representante del BID en Argentina, felicitó a Entre Ríos por la concreción del proyecto: “Lo que han demostrado es cómo la gestión provincial puede llevar adelante un reto complejo como esta infraestructura. El BID se enorgullece de haber acompañado a la provincia y ratifica su compromiso de seguir trabajando por un crecimiento sostenido”.

El acto contó con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani, ministros provinciales, legisladores nacionales y provinciales, intendentes de la región y autoridades aeroportuarias.

Con la inauguración, Entre Ríos refuerza su infraestructura estratégica, apuntalando la producción, el turismo y la integración regional. “Vamos a defender este cambio y este rumbo para no tirar por la borda el esfuerzo que estamos haciendo. Nadie avanza para atrás, el futuro está adelante, solo tenemos que trabajar juntos para hacerlo realidad”, concluyó Frigerio.