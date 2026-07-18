Crece la morosidad: uno de cada tres deudores ya no puede afrontar sus pagos

“Estamos ante un problema sistémico. Hay varios factores que lo impulsan”, sostuvo Caprarulio, quien identificó a la caída del poder adquisitivo como una de las principales razones detrás del crecimiento del endeudamiento.

El especialista señaló además que el incremento de las tarifas de los servicios públicos redujo la capacidad de consumo de los hogares. “No es un problema de pronta solución”, agregó, al advertir sobre el impacto que estos aumentos tuvieron sobre la economía familiar.

Caprarulio también analizó los programas de refinanciación impulsados por algunas entidades bancarias y relativizó su capacidad para revertir la situación actual. “Esto no va a resolver el problema de tener a más de 5 millones de argentinos que no van a poder volver a endeudarse”, afirmó.

Otro de los focos de preocupación se encuentra entre los sectores más jóvenes de la población. Según el economista, el grupo con mayor nivel de mora corresponde a los menores de 30 años, una tendencia vinculada al auge de las apuestas y al crecimiento de la ludopatía.

Los datos de la consultora 1816 respaldan ese diagnóstico. El informe indicó que la irregularidad en los pagos alcanza el 42,8% entre las personas de 18 a 25 años y llega al 39,3% en el segmento comprendido entre los 26 y los 35 años.

La situación mejora levemente entre los adultos de mayor edad, aunque continúa siendo elevada. En la franja que va de los 36 a los 45 años, la morosidad se ubica en el 31%, en un contexto marcado por la pérdida de ingresos y las crecientes dificultades para acceder al crédito.