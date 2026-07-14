Inflación de junio: cuáles fueron los cuatro rubros que más aumentaron durante ese mes

Otros rubros y sus aumentos:

Bienes y servicios varios: 1,8%

Educación: 1,7%

Transporte: 1,6%

Restaurantes y hoteles: 1,6%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,5%

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,3%

Comunicación: 0,9%

Prendas de vestir y calzado: 0,4%

En línea con lo esperado

Las consultoras privadas proyectaron un IPC de entre 1,5% y 2%, tomando como referencia la inflación de la Ciudad de Buenos Aires.

C&T fue una de las pocas que acertó con la estimación. La consultora explicó que el componente núcleo como el de regulados contribuyeron a la moderación del mes, mientras que los estacionales se aceleraron.

El mercado también descontaba una desaceleración, aunque preveía que recién en agosto quebraría la barrera de los dos puntos.