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Inflación de junio: cuáles fueron los cuatro rubros que más aumentaron durante ese mes

En una nueva desaceleración, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del sexto mes del año se ubicó en el 1,9%. De todos modos, hubo divisiones que presentaron una fuerte suba.

La inflación de junio fue del 1,9%, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y acumuló un alza del 33,5% en 12 meses.

En junio marcó una nueva desaceleración en la dinámica de la suba del costo de vida. A su vez, fue el valor más bajo en diez meses, cuando cerró con el mismo número en agosto de 2025.

Por su parte, Bebidas alcohólicas y tabaco ascendió un 2,1%, por encima del dato de inflación general del aumento de precios.

ADEMÁS: Una familia necesitó más de $1.500.000 para no caer en la pobreza en junio

Otros rubros y sus aumentos:

Bienes y servicios varios: 1,8%

Educación: 1,7%

Transporte: 1,6%

Restaurantes y hoteles: 1,6%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,5%

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,3%

Comunicación: 0,9%

Prendas de vestir y calzado: 0,4%

En línea con lo esperado

Las consultoras privadas proyectaron un IPC de entre 1,5% y 2%, tomando como referencia la inflación de la Ciudad de Buenos Aires.

C&T fue una de las pocas que acertó con la estimación. La consultora explicó que el componente núcleo como el de regulados contribuyeron a la moderación del mes, mientras que los estacionales se aceleraron.

El mercado también descontaba una desaceleración, aunque preveía que recién en agosto quebraría la barrera de los dos puntos.

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