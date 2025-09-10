Deuda: el Tesoro renovó 91,43% de los vencimientos en licitación a menor tasa

“Esto significa un rollover de 91,43% sobre los vencimientos del día de la fecha”, informó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en la red social X.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación de hoy adjudicó $6,633 billones habiendo recibido ofertas por un total de $7,418 billones.



Esto significa un rollover de 91,43% sobre los vencimientos del día de la fecha.



LECAP a:



31/10/25 (S31O5) $3,608 billones — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 10, 2025

Se adjudicaron Lecap con vencimiento el 31 de octubre 2025 por $3,608 billones con una tasa efectiva anual de 59,62%, Lecap con vencimiento el 10 de noviembre 2025 por $1,345 billones con tasa de interés 59,90% y Lecap al 16 de enero 2026 por $1,044 billones con tasa 58,93%.

También TAMAR al 15 de diciembre 2025 por $0,498 billones a +2% TNA, BONCER con vencimiento el 31 de marzo 2026 por $0,138 billones a +22,91%. Los instrumentos vinculados al dólar quedaron desiertos.

De este modo, las tasas de interés se ubicaron por debajo de las últimas licitaciones, cuando el Gobierno llegó a convalidar tasas cercanas en torno al 69%.

El equipo de Research de Puente analizó que “la licitación salió en el rango de lo esperado. Preveíamos que el rollover no sería completo, dado el faltante de liquidez, pero estuvo cerca de completar lo que vencía”.

“El Tesoro tuvo que pagar un premio considerable aún así para obtener esa suscripción. La pregunta es si el Gobierno estará satisfecho con liberar pesos al mercado o tomará alguna medida como en las licitaciones anteriores”, señaló.

En tanto, Eric Ritondale, economista jefe de Puente, sostuvo que “el Tesoro logró renovar el 91% de sus vencimientos, dando premio en las letras cortas respecto al secundario; pero en un día donde las tasas bajaron fuertemente en el secundario; por la presencia del BCRA”.

Afirmó que “los bancos e inversores no regulados continúan demandando la parte corta de la curva tasa fija, sin querer extender duration en instrumentos cer o letras tamar. Era esperable la baja demanda de instrumentos dolar linked, porque el mercado de futuros ofrece una cobertura más atractiva”.

“Dada la baja de tasas observada hoy en la rueda de simultáneas de BYMA; con el BCRA fijando una tasa del 35; frente a 45 el viernes; la licitación la vemos como positiva; maxime considerando la baja de tasas del mercado secundario; lo que habilita no esperar un endurecimiento en la politica de encajes”, concluyó.