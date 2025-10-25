Independiente Rivadavia hizo historia y dejó sin final a River

El partido estuvo marcado por una intensa lluvia que obligó a suspender el inicio del segundo tiempo durante casi una hora. Las fuertes precipitaciones anegaron parte del campo de juego, dificultando el desarrollo normal del encuentro y transformándolo en una batalla más de esfuerzo que de fútbol.

En el primer tiempo, River mostró superioridad en la posesión y generó las situaciones más claras. Juan Fernando Quintero fue el conductor del equipo y tuvo dos remates peligrosos, uno de ellos que dio en el palo. También lo intentaron Marcos Acuña y Nacho Fernández, aunque la figura del arquero Ezequiel Centurión se agigantó con intervenciones determinantes.

La mala noticia para Marcelo Gallardo llegó con la lesión de Sebastián Driussi, reemplazado por Facundo Colidio a los 30 minutos. El cambio obligado alteró los planes del “Muñeco”, que buscó variantes sin perder intensidad en ataque.

Tras la reanudación, el campo pesado perjudicó a River, acostumbrado al juego por abajo, y favoreció los contraataques de Independiente Rivadavia, que tuvo en Sebastián Villa a su jugador más desequilibrante. Hubo roces, patadas fuertes y una sensación de nerviosismo creciente a medida que se acercaba el final.

A diez minutos del cierre, River tuvo la más clara con un cabezazo de Lautaro Rivero que dio en el travesaño. En tiempo de descuento, Galoppo estuvo a punto de anotar de cabeza, pero otra vez Centurión salvó milagrosamente a los mendocinos.

En la definición por penales, Miguel Borja abrió la serie con un remate débil que el arquero rival contuvo sin problemas. Luego, Galoppo falló al estrellar su tiro en el palo. Colidio, Meza y Montiel convirtieron, pero no alcanzó: Villa cerró la tanda con un disparo potente que desató el festejo de la “Lepra” mendocina.

La derrota deja a River sin una de sus grandes metas del año y lo obliga a enfocarse en la clasificación a la Copa Libertadores por la vía del torneo local o la tabla anual. Para Independiente Rivadavia, en cambio, la victoria representa un hito histórico: el conjunto de Mendoza jugará por primera vez la final de la Copa Argentina, donde se medirá ante Argentinos Juniors.

Síntesis del partido:

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Independiente de Rivadavia: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Cambio en el P.T: 36m. Facundo Colidio por Sebastián Driussi (R).

Cambios en el S.T: 1m. Miguel Ángel Borja por Maximiliano Salas(R); 16m. Maximiliano Meza por Juan Fernando Quintero (R); 17m. Cristian Leonel Jaime por Ignacio Fernández (R); 24m. Kevin Retamar por Mauricio Cardillo (IR); 24m. Fabricio Sartori por Matías Fernández (IR); 30m. Giuliano Galoppo por Kevin Castaño (R); 34m. Leonel Bucca por Álex Arce (IR); 40m. Ezequiel Bonifacio por Alejo Osella (IR); 40m. Diego Tonetto por Franco Amarfil (IR).

Definición penales: Convirtieron Gómez, Sartori, Studer y Villa (IR); Colidio, Meza y Montiel (R).

Atajados: Borja (R).

Errados: Galoppo (R) y Costa (IR).

Estadio: Mario Alberto Kempes-

Árbitro: Andrés Gariano.