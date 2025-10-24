La Web de la Casa Blanca incorpora los escándalos de Clinton, Obama y Biden

Además de los hechos más importantes desde finales del Siglo XVIII, aparecieron algunos escándalos que involucran a los últimos presidentes demócratas, como Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden. Estas modificaciones tienen lugar mientras que el presidente es Donald Trump, que es republicano.

La línea del tiempo se inicia en 1791, cuando el entonces mandatario George Washington eligió el lugar para su construcción y al cabo de un año colocó la primera piedra.

Después, salta a 1812, cuando las tropas británicas incendiaron la Casa Blanca y debió ser reconstruida. Su reforma total, iniciada en 1948, también se resalta.

De esta forma, llega a 1998. Bajo el título 'El escándalo de Bill Clinton', se recuerda la relación del líder demócrata con la becaria Monica Lewinsky, que dio lugar a "investigaciones por perjurio".

"Los encuentros en el Despacho Oval impulsaron un juicio político por obstrucción", agrega el texto publicado en la Web que acompaña la foto de ambos.

image

El salto temporal llega a 2012 y el protagonista es Obama. El sitio de la Casa Blanca recapitula la ocasión en la que el jefe de Estado acogía a "miembros de los Hermanos Musulmanes", definidos como "un grupo que promueve el extremismo islamista y tiene vínculos con Hamás".

"Los Hermanos Musulmanes están catalogados como organización terrorista por casi una docena de países", dice el texto publicado en la Web.

El apellido del último presidente demócrata aparece en la línea temporal por dos situaciones. La primera involucra a su hijo Hunter Biden, pues rememora que en 2023 personal del Servicio Secreto encontró una pequeña bolsa con cocaína y que las especulaciones apuntaban al descendiente del mandatario, según el sitio, "drogadicto confeso". Sin embargo, en una entrevista, Hunter Biden negó que esa droga fuera suya.

Finalmente, se evoca cuando "la Administración Biden/Harris recibió a personas transgénero en la Casa Blanca en 2023 y estableció el Día de la Visibilidad Transgénero el mismo día del Domingo de Pascua en 2024", algo que el exmandatario rechazó. La descripción tiene dos fotos: una, de Joe Biden con una mujer transgénero, y la otra, de esa misma persona tapándose con las manos los pechos desnudos.