Milei participó de una cena con el CEO del JP Morgan

El encuentro se desarrolló en el Museo de Arte Decorativo, en Buenos Aires, en un clima de expectativa por las negociaciones que el Gobierno mantiene con el gigante financiero para reforzar sus reservas y contener la volatilidad cambiaria.

Dimon, que ya había encabezado días atrás un cóctel con empresarios y dirigentes locales en el Teatro Colón, fue el primero en llegar al evento. Luego arribaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente Milei; y el designado canciller Pablo Quirno. Según trascendió, el mandatario ofreció un breve discurso y se retiró del lugar poco después de las 20.

JP Morgan colabora actualmente con la Argentina en una recompra de deuda soberana en moneda extranjera y participa de conversaciones con otros organismos internacionales para conformar un paquete de apoyo financiero estimado en US$ 20.000 millones, que se sumaría al swap de igual monto anunciado por el Tesoro estadounidense.

La cena se realizó horas después de que Milei regresara por tierra desde Rosario, donde encabezó el cierre de campaña de La Libertad Avanza. Mientras tanto, el Gobierno busca afianzar vínculos con el sistema financiero global y enviar señales de estabilidad a los mercados antes de un período de alta tensión política y económica.