Beneficios de Cuenta DNI: todo lo que podés ahorrar en enero

Las promociones abarcan comercios de cercanía, supermercados, locales gastronómicos, farmacias, librerías, universidades, balnearios y marcas emblemáticas del verano, con topes semanales y mensuales que permiten planificar los gastos y maximizar el ahorro.

Comercios de barrio

Entre las novedades, los comercios de barrio incluyen ahora carnicerías, granjas y pescaderías, con un tope semanal de reintegro de $5.000 por viernes. Como enero tiene cinco viernes, el ahorro potencial mensual alcanza $25.000, atendiendo a la demanda de los usuarios por mayor alcance en productos esenciales y frescos.

Gastronomía y balnearios

En el rubro gastronómico, los sábados y domingos, quienes utilicen Cuenta DNI en locales adheridos, incluidas varias marcas reconocidas y balnearios, acceden a un 25% de ahorro, con un tope de $8.000 por semana. Esta propuesta busca aliviar el gasto en salidas y comidas fuera del hogar durante la temporada de vacaciones.

Las marcas de verano participantes incluyen Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Havanna, La Fonte de Oro, Luccianos, Manolo, entre otras, junto a balnearios como El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute y Torreón del Monje. En estos comercios, los usuarios pueden obtener un 25% de descuento todos los días, con un tope de $10.000 por semana y por marca.

Estaciones de servicio

En Full YPF, la promoción contempla un 25% de descuento los sábados y domingos, pero no aplica para combustibles, sino para consumos en tiendas y servicios complementarios, con un tope de $8.000 por semana.

Supermercados y ferias

En supermercados, Cuenta DNI mantiene acuerdos con cadenas como ChangoMás, Día, Toledo, Carrefour y Nini Mayorista, con descuentos del 10% al 20%, según el día y la cadena. Las ferias y mercados bonaerenses ofrecen hasta 40% de descuento, con un límite semanal de $6.000, para estimular el consumo local y apoyar a pequeños productores.

Educación y librerías

En comercios universitarios, los descuentos llegan al 40% todos los días, con tope semanal de $6.000. Las librerías ofrecen un 10% de descuento los lunes y martes, sin límite de reintegro, y las farmacias y perfumerías aplican 10% los miércoles y jueves, también sin tope.

Organización de las promociones

El calendario de Cuenta DNI distribuye las promociones por días y rubros, permitiendo que los usuarios planifiquen sus compras:

Jueves, viernes y sábados: ChangoMás aplica 15% de ahorro

Viernes: comercios de cercanía con 20% de descuento

Sábados y domingos: Full YPF y cadenas gastronómicas con 25%

Todos los días: marcas de temporada y balnearios con 20%-25%

Lunes a jueves: localidades específicas con 15% de rebaja

Para acceder a los beneficios, los usuarios deben utilizar la aplicación Cuenta DNI al momento de pagar, y los descuentos se acreditan automáticamente como reintegros en la cuenta.

Las promociones de enero de 2026 buscan incentivar el consumo en diferentes rubros, apoyar la economía local y brindar herramientas a las familias para cuidar su presupuesto en plena temporada de vacaciones. La lista completa de comercios adheridos y detalles de cada beneficio se encuentra disponible desde el 2 de enero en las cuentas oficiales de Instagram, Facebook y X del Banco Provincia.