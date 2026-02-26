ARCA recategorizó "de oficio" a monotributistas tras monitorear billeteras virtuales

La acción del ente es notificada a los contribuyentes mediante el domicilio fiscal electrónico al detallar que “producto de los controles sistémicos que efectúa el organismo, a partir de la información obrante en nuestros registros, hemos detectado que la categoría que reviste actualmente resulta inexacta, por lo que se procederá a recategotizarlo de oficio”.

El monitoreo que realiza ARCA estudia las diferentes operaciones en cuentas digitales y las contrasta con la facturación declarada. En caso de detectar ingresos por encima del límite permitido en la categoría vigente, se activa la recategorización automática.

El punto conflictivo con los contribuyentes radica en que diferentes testimonios aseguran que la fiscalización sistémica no distingue entre ingresos por actividad económica y otras transacciones personales, por lo que las quejas se multiplican.

Desde el Gobierno, mediante la Oficina de Respuesta Oficial, salieron a negar que el procedimiento de ARCA utilice transferencias personales para recategorizar indicando que “lo que se informa y se analiza son operaciones comerciales cobradas con tarjeta de crédito, débito o QR, tal como figura explícitamente en las notificaciones enviadas” y remarcaron que “se miran cobros, no transferencias”.

El organismo establece que el contribuyente tiene 15 días hábiles desde la recepción de la notificación sobre la recategorización para presentar un descargo en disconformidad con el cambio determinado.

En este punto, aclara que “de no interponer recurso en término, resultará recategorizado automáticamente en la categoría asignada de oficio, a partir del periodo 02/2026 no pudiendo efectuar modificaciones respecto a la nueva categoría asignada, hasta el próximo periodo”.

El trámite debe realizarse en la web de ARCA con clave fiscal por medio del servicio “Presentaciones Digitales”, trámite “Recategorización de oficio del Monotributo - Apelación en término”, adjuntando la documentación respaldatoria sobre la disconformidad planteada.