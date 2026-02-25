Las ventas en los shoppings subieron un 3,4% en 2025

Las ventas totales a precios corrientes en diciembre de 2025 relevadas en la encuesta alcanzaron un total de 875.044,4 millones de pesos, lo que representó un incremento de 16,1% respecto al mismo mes del año anterior.

Las ventas totales a precios constantes, en diciembre de 2025, alcanzaron un total de 10.009,5 millones de pesos, lo que representó una caída de 2,4% respecto al mismo mes del año anterior.

image

En las distintas regiones del país

Las ventas totales a precios corrientes en diciembre de 2025, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, alcanzaron un total de 266.884,0 millones de pesos, lo que marcó un incremento interanual de 18,9%.

En los 24 partidos del Gran Buenos Aires, las ventas totales a precios corrientes fueron de 287.200,2 millones de pesos, lo que constituyó un aumento de 12,8% con relación al mismo mes del año anterior.

Por su parte, la Región Pampeana alcanzó un total de ventas a precios corrientes de 191.473,6 millones de pesos, lo que representó un incremento de 17,9% respecto a diciembre de 2024.

Las ventas a precios corrientes en la Región Cuyo sumaron los 51.062,1 millones de pesos, lo que marcó un aumento de 21,2% respecto a igual mes del año anterior.

Por último, la Región Norte y la Región Patagonia tuvieron un valor de 39.649,2 y 38.775,2 millones de pesos, con un aumento de 10,2% y 12,8%, respectivamente.

Las ventas totales a precios corrientes en diciembre reflejaron que los rubros con mayor incremento, según su variación interanual, fueron: “Patio de comidas, alimentos y kioscos”, con 34,9%; “Amoblamientos, decoración y textiles para el hogar”, con 34,8%; “Diversión y esparcimiento”, con 33,4%; y “Librería y papelería”, con 23,5%.

En diciembre, los rubros que lideraron las ventas a precios corrientes de los centros de compras fueron: “Indumentaria, calzado y marroquinería”, que representó el 43,6% del total, seguido por “Patio de comidas, alimentos y kioscos”, con 13,7%, “Ropa y accesorios deportivos”, con 12,5%; y “Electrónicos, electrodomésticos y computación”, con 8,1%