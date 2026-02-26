Milei consigue superávit girando fondos de ATN solo a las provincias aliadas

De acuerdo a datos oficiales, al 22 de febrero no hubo giros de ATN a las provincias.

El dato resulta llamativo dado que durante este mes se negoció la aprobación de la reforma laboral y en casos anteriores las conversaciones y posteriores apoyos coincidían con sugestivos envíos de fondos a jurisdicciones que luego mostraban un alineamiento en el Parlamento.

Una situación similar se había producido en enero, según el informe que elaboró la consultora Politikón Chaco.

En el primer mes del año se distribuyeron unos $7.000 millones a dos provincias (Chubut $ 4.000 millones y Corrientes por $ 3.000 millones).

En este mismo mes, el fondo ATN totalizó $ 92.071 millones según la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP); por ende, la ejecución del mismo llegó al 7,6%, inferior a enero 2025 que fue de 9,2%.

Esto implica que los fondos que el Ejecutivo administra para auxiliar a las provincias en caso de emergencia queda en las cuentas del Tesoro Nacional y por ende forman parte del superávit fiscal que mes a mes informa el Ministerio de Economía.

El balance del ejercicio fiscal 2025 dejó al descubierto la estrategia de la Casa Rosada sobre los recursos provinciales: el Gobierno nacional distribuyó apenas el 21,9% del fondo total de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), reteniendo la cifra récord de $740.536 millones.

Según informes de ejecución presupuestaria procesados por consultoras como Politikón Chaco y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el fondo total de ATN, integrado por una parte de la masa coparticipable e impuestos como Ganancias, ascendió en 2025 a $948.036 millones. Sin embargo, la gestión de Javier Milei solo giró a las provincias $207.500 millones.

La distribución de estos fondos discrecionales, diseñados para atender situaciones de emergencia o desequilibrios financieros, estuvo marcada por una fuerte selectividad.

El reparto se aceleró drásticamente en diciembre, cuando el Ejecutivo transfirió un tercio del total anual ($66.500 millones) en solo dos semanas, en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2026.

Las provincias más beneficiadas:

Tucumán: $35.000 millones (lideró el reparto tras la alianza del gobernador Jaldo con el oficialismo).

Misiones, Entre Ríos y Salta: $19.000 millones cada una.

Chaco y Neuquén: $18.000 millones cada una.

En el extremo opuesto, la Casa Rosada mantuvo "en cero" a distritos opositores como La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego, mientras que a la Provincia de Buenos Aires solo se le transfirieron $10.000 millones destinados específicamente a la emergencia por inundaciones en Bahía Blanca.

Esta sub-ejecución deliberada fue una de las "anclas" principales para garantizar el superávit financiero que el Palacio de Hacienda exhibe como bandera.

Aunque la ejecución mejoró respecto al magro 7,3% de 2024, quedó muy lejos de los niveles históricos de 2023, cuando se distribuyó casi el 78% del fondo disponible.