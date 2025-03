El Banco Central volvió a vender divisas y el dólar blue superó los $1.300

La autoridad monetaria se tuvo que desprende a US$ 48 millones. De este modo, en las últimas ocho ruedas perdió US$ 1.361 millones. En ese marco, las reservas brutas internacionales retrocedieron a US$ 26.246 millones, la cifra más baja desde fines de enero de 2024.

Por su parte, el denominado dólar blue o paralelo operó en $1.290 para la compra y $1.310 para la venta en el mercado informal de la City porteña.

El dólar minorista -sin impuestos- cotizó a $1.042,56 para la compra y a $1.101,971 para la venta. En el Banco Nación, el billete cerró a $1.091,50. En el segmento mayorista, el dólar cerró a $1.068,75/1.071,75 por unidad, sin cambios respecto del día anterior.

Los contratos de dólar futuro cerraron con bajas. De esta forma, la mayor fue para los contratos de julio, que cayeron 1%, hasta los $1.207,5.

El dólar MEP se ubicó en $1.305,15, por lo que la brecha con el oficial escala por encima del 21,8%. El Contado con Liquidación (CCL) se ofreció a $1.305,15 y el spread con el oficial también orilló el 22%.

El dólar tarjeta y el ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, cotizó a $1.418,95. El dólar cripto cotiza a $1.316,84. El Bitcoin se ubica en US$ 86.907.

image.png

Los bonos, en baja

Los ADRs argentinos retrocedieron este miércoles en Wall Street, en una jornada difícil marcada por una fuerte caída superior al 2%

En el ámbito local, la bolsa porteña también operó en baja, tanto en pesos como en dólares, mientras que los bonos, tras un arranque mixto, terminaron la rueda a la baja.

El mercado se mantuvo a la expectativa de novedades del Fondo Monetario Internacional (FMI), que se conocerán mañana, y de la licitación del Tesoro, clave para medir el apetito de los inversores tras la reciente tensión

Los papeles que cotizan en Wall Street cedieron hasta 5,3% de la mano de Mercado Libre, Edenor (-4,8%), Loma Negra (-3,5%) y Grupo Supervielle (-3,4%). Se destaca la suba de Despegar y Bioceres (0,2% y 4,5%, respectivamente).

En la plaza local, el S&P Merval borró la suba inicial y cedió 1,9% a 2.439.966,22 puntos básicos. En tanto, medido en dólares, la caída fue del 2,1% a 1.877,43 puntos. EN el panel líder, las mayores caídas fueron lideradas por Mirgor (-3,6%), Ternium (-3,5%), Transportadora Gas del Norte (-3,4%) y Loma Negra (-3,1%).

Mientras que el riesgo país medido por el J.P Morgan aumentó 1 unidad a 762 puntos básicos.