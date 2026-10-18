El boleto de colectivo volverá a aumentar en el AMBA: las nuevas tarifas desde noviembre

Con la tarjeta SUBE registrada, las tarifas quedarán de la siguiente manera:

-De 0 a 3 kilómetros: $956,38.

-De 3 a 6 kilómetros: $1.062,70.

-De 6 a 12 kilómetros: $1.144,55.

-De 12 a 27 kilómetros: $1.226,48.

Los pasajeros de colectivo sufrirán un nuevo golpe en sus bolsillos.

Cuánto saldrá el boleto de colectivo en la Provincia desde noviembre

El boleto de los colectivos que recorren la provincia de Buenos Aires tendrán un aumento del 4% desde comienzos del próximo mes. La actualización alcanzará a las líneas numeradas del 200 en adelante.

Con la tarjeta SUBE registrada, los valores quedarán de la siguiente manera:

-De 0 a 3 kilómetros: $1.263,69.

-De 3 a 6 kilómetros: $1.421,65.

-De 6 a 12 kilómetros: $1.579,60.

-De 12 a 27 kilómetros: $1.895,54.

-Más de 27 kilómetros: $2.228,52.

Mientras tanto, las empresas de transporte automotor de pasajeros del AMBA alertaron este fin de semana sobre la inminencia de un recorte en las frecuencias de las líneas nacionales de colectivos, debido a que los subsidios vigentes y el cuadro tarifario actual resultan insuficientes para cubrir los costos operativos de la actividad.

Según las cuatro cámaras que nuclean a las compañías de la región, la gravedad del escenario financiero compromete de manera directa la continuidad y la regularidad de las prestaciones cotidianas. Las primeras restricciones operativas se implementarán de forma escalonada en los servicios nocturnos a partir del lunes 19 de octubre.