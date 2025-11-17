El boleto de colectivos del AMBA aumentó casi el 10% desde este lunes

Este incremento, que se formalizará mediante la publicación en el Boletín Oficial, se aplicará a todos los colectivos que crucen la avenida General Paz o el Riachuelo. La decisión del gobierno nacional responde a la necesidad de reducir los subsidios al transporte, en línea con la política de ajuste fiscal y que los precios reflejen los costos reales de los servicios.

El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, había comenzado a analizar este incremento tarifario luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde el oficialismo liderado por Javier Milei obtuvo una victoria contundente ante Fuerza Patria.

colectivos-abarrotados-2.jpg Los usuarios de colectivos del AMBA sufrirán un nuevo golpe en sus bolsillos.

Las nuevas tarifas de las líneas de colectivos del AMBA serán las siguientes:

0 a 3 kilómetros (primera sección): pasará de $ 451,01 (con SUBE registrada) a cerca de 495 pesos.

3 a 6 km (segunda sección): de $502,43 a $551 aproximadamente.

6 a 12 km (tercera sección): de $541,13 a unos 594 pesos.

12 a 27 km (cuarta sección): de $579,87 a 636 pesos.

Más de 27 km (quinta sección): de $618,35 a unos 678 pesos.

Históricamente, los colectivos que circulan por la zona del AMBA fueron regulados por el Ejecutivo por integrar tres jurisdicciones: Nacional, Porteña y Bonaerense. Sin embargo, desde el año pasado el actual gobierno transfirió parte esa responsabilidades al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y al gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, por las líneas que sólo operan en su territorio y no cruzan los límites de la Ciudad.

Para implementar este sistema de manera gradual, ambos dirigentes decidieron desacoplar las tarifas, aplicando aumentos mensuales que se basan en el índice de inflación minorista más reciente más un adicional de dos puntos. En diciembre, se espera un aumento del 4,3%.

Cuáles son las líneas de colectivos que aumentarán el boleto

El aumento del boleto se producirá en las siguientes líneas del AMBA: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

Según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el actual precio del boleto mínimo en el AMBA, que sufrió un aumento del 600% en 2024, aún no compensa el bajo nivel alcanzado, debido al congelamiento de precios que se extendió desde marzo de 2019 hasta marzo de 2022. En términos reales, el valor de marzo de 2019 equivaldría a $838 de hoy.