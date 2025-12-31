Economía |

ARCA extendió el plan facilidades de pago para regularizar deudas

La entidad extendió el plazo para regularizar deudas impositivas, aduaneras y fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) decidió extender el plazo de adhesión al plan de facilidades de pago que permite regularizar deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social.

La prórroga establecida por el organismo mediante la Resolución General 5808/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial busca fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y aduaneras.

Hasta el 31 de marzo de 2026

La nueva fecha límite permitirá a los contribuyentes y responsables regularizar sus deudas hasta el 31 de marzo de 2026, cambiando el plazo original del régimen de facilidades de pago, que había sido establecido inicialmente por la Resolución General N° 5.711 y modificado por la N° 5.777.

El plan está diseñado para la regularización de obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social que hayan vencido hasta el 31 de agosto de 2025, incluyendo sus respectivos intereses y multas.

El esquema tenía como fecha límite de adhesión el 30 de diciembre de 2025 pero, con la extensión hasta el 31 de marzo de 2026, el organismo otorga un trimestre adicional para que los sujetos alcanzados puedan formalizar sus planes de regularización.

La medida, que entró en vigencia este miércoles, es una herramienta clave del organismo recaudador para facilitar a las empresas y particulares la cancelación de deudas acumuladas, evitando mayores costos financieros.

