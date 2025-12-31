En pleno apagón, confirman aumento superior al 2% en Edenor y Edesur

El incremento en el Costo Propio de Distribución (CPD) que las empresas trasladarán a los usuarios en el primer mes del 2026 se formalizó mediante las Resoluciones 841 y 842/2025, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial.

En las normativas, se explicó que el ajuste surgió de la aplicación mensual de la fórmula de indexación prevista en el artículo 17 de la Resolución ENRE 304/2025, en base a la premisa de garantizar que la remuneración de la distribuidora conserve su valor real en cinco años.

Al respecto, se detalló que “el objetivo del mecanismo de actualización establecido es que el valor de la remuneración que percibe la distribuidora se mantenga durante todo el período tarifario de cinco años en términos reales”.

Para calcular la actualización, se toman las variaciones del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que en noviembre fueron del 1,59% y 2,47%, respectivamente.

La fórmula de ajuste pondera en un 67 % el IPIM y en un 33 % el IPC, resultando así un aumento del 1,88 % en el CPD de la distribuidora antes de la actualización completa. Al incorporar el costo total, en enero el CPD de Edenor sube 2,31% respecto a diciembre y el de Edesur trepa 2,24% en relación al valor del mes previo.

Los textos oficiales destacaron que “que para el consumo base (y, en su caso, para el consumo excedente) de los usuarios Residenciales Nivel 2 y Nivel 3 se aplicarán las bonificaciones establecidas al valor del precio mayorista de la Energía correspondiente a los usuarios Residenciales Nivel 1, o las que se establezcan en el futuro, por la Secretaría de Energía".

Con el comienzo del 2026, se pondrán en marcha el nuevo esquema de subsidios denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que establece un tope de ingresos equivalente a 3 canastas básicas totales. Aquellos hogares en los que la suma de los ingresos de todos sus integrantes supere el monto del tope, dejarán de recibir subsidios, si aún contaban con el beneficio.

La suba de las facturas de electricidad se suma a las actualizaciones del gas y el agua, que también fueron comunicadas formalmente en esta última semana del año.

El Gas Natural también volverá a aumentar en enero de 2026

La Secretaría de Energía dispuso un incremento del 0,53 % en el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), medida que se aplicará a partir de enero de 2026 y que afectará directamente el importe que abonarán hogares y comercios. La suba fue oficializada a partir de la publicación de la Resolución 605/2025 en el Boletín Oficial.

En la decisión oficial, el ente oficial aclaró que la actualización de tarifas se produce en el contexto de la Emergencia del Sector Energético Nacional. Así, la prórroga de este estado se extiende hasta el 9 de julio de 2026, tras una serie de decretos recientes.

“Se dispuso prorrogar hasta el 9 de julio de 2026 la Emergencia del Sector Energético Nacional declarada por el Decreto N° 55/23 y prorrogada por el Decreto N° 1.023/24, como así también el Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados establecido en el Artículo 2º del Decreto N° 465/24”, indicaron las autoridades.

El impacto sobre las facturas dependerá de la segmentación de los usuarios. Cuando entre en vigencia la medida, quienes se encuentran en el Nivel 1 —categoría de mayores ingresos— deberán enfrentar el costo pleno del gas, sin acceso a subsidios ni bonificaciones.

En el caso de los usuarios de Nivel 2 y Nivel 3, que corresponden a los sectores de menores y medianos ingresos, mantendrán las bonificaciones y límites de consumo subsidiado, aunque si llegarán a superar esos topes deben afrontar tarifas más elevadas.