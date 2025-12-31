Banco Nación: por qué miles de clientes recibieron dinero extra en sus cuentas

Desde la entidad bancaria reconocieron la falla técnica y dijeron que están trabajando para solucionarla en el menor tiempo posible. Mientras que los titulares de cuentas bancarias remuneradas reciben un interés diario por el dinero que tienen depositado allí.

La tasa la determina cada entidad, pero suele estar bien por debajo de la que ofrece un plazo fijo, que hasta este martes pagaba 23,5% nominal anual en Banco Nación.

image

De esta forma, la remuneración es directamente proporcional al saldo depositado cada día y se acredita al final de la jornada. De todos modos, este martes se acreditaron rendimientos mal calculados por un error de sistema.

Muchos clientes reportaron en la red social X que sus cuentas remuneradas en pesos y en dólares vieron ingresos en concepto de “rendimiento diario” mayores a los que hubieran correspondido de acuerdo con los fondos depositados.

Desde el Banco Nación dijeron que trabajan para solucionar el problema lo antes posible y tampoco explicaron qué pasará si los usuarios usaron, retiraron o transfirieron los montos antes de que el banco pueda descontar los acreditado por error.