El dólar blue bajó $30 tras la aprobación del DNU para el acuerdo con el FMI

El billete paralelo cede $30, borrando así casi toda la suba semanal y se aleja de los $1.300, tras la aprobación en el Congreso Nacional del DNU que habilita el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Mientras que en el balance semanal, aún continúa $10 arriba del cierre del viernes pasado. En este contexto, la brecha con el dólar oficial se hunde a 16,8%.

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.274,80 para la compra y $1.279,70 para la venta. Y el dólar MEP se ofreció a $1.274 para la compra y $1.274,40 para la venta.

Por su parte, el dólar oficial subió 20 centavos y se ofreció a $1.049,50 para la compra y $1.089,50 para la venta en el Banco Nación.

El dólar tarjeta, en tanto, se ubicó en $1.416,30, tras la modificación que decidió el Gobierno sobre las percepciones que se cobran a este tipo de cambio. La brecha cambiaria del informal ronda el 15,19%.

El Banco Central (BCRA) vendió US$ 77 millones durante la jornada y las reservas quedaron en US$ 26.783. Desde el 13 de diciembre de 2023, cuando inició la gestión de Luis Caputo, la entidad suma US$ 24.368 millones de balance positivo en las arcas de la entidad, mientras que las Reservas Internacionales se ubican en u$s 27.045 millones.

image.png

Cayeron las acciones

Las acciones y los bonos operaron en baja este jueves, en paralelo a con la tendencia de las bolsas del mundo, en la jornada porterior de la aprobación parlamentaria del DNU que habilita el acuerdo con el FMI.

En este contexto, el S&P Merval cayó 1,4% a 2.358.692,74 puntos básicos, pese a haber marcado una buena recuperación en la jornada previa.

De esta forma, las acciones que más bajaron son: Ternium (-3%), Banco Macro (-2,8%), y Grupo Financiero Galicia (-2,8%).

En Wall Street, los papeles de empresas argentinas operaron con tendencia negativa. Los activos que más bajaron son los de Globant (-4,2%); Banco Macro (-3,1%); y Loma Negra (-2,5%).

En tanto que el riesgo país que mide la JP Morgan se ubicó en los 762 puntos básicos.