El dólar blue alcanzó su valor más alto del año

Con esto la brecha cambiaria respecto del dólar mayorista llega a 90% y se ubica apenas 1 punto por debajo del pico de 91% que había tocado en julio.

El martes, el Banco Central debió desprenderse de US$ 90 millones para evitar que se escapen las cotizaciones. La autoridad monetaria ya lleva vendidos US$ 320 millones en cinco días hábiles de septiembre y cerca de US$ 800 millones en las últimas dos semanas.

El dólar blue había alcanzado un pico de $ 195 en octubre del 2020, pero el Banco Central salió rápido a bajarlo. Ahora, a pocos días de los comicios, la mayor dolarización se hace sentir.

En despachos oficiales explican que el nivel de ventas de divisas "está dentro de lo esperable" y que el año pasado "no había reglas y se registraban pagos anticipados y cancelaciones de deudas comerciales. Y ahora todo aquello está ordenado".

ADEMÁS:

Por su parte el dólar oficial minorista se comercializó a $103,53, según el relevamiento diario de entidades financieras que lleva a cabo el Central. El dólar “ahorro”, que tiene un recargo del 30% por el impuesto PAIS y del 35% a cuenta de Ganancias, alcanza los $170,78.

En tanto, los dólares financieros también subieron. El dólar MEP o Bolsa se ofrece a $171,16, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) se vende a $171,29.

Además de la suba del blue, hubo un fuerte aumento de las operaciones de dólar futuro, que movieron casi USD 600 millones en el día.

Por último, el riesgo país descendía dos unidades hasta las 1477.