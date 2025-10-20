El dólar oficial rozó los $1.500 en el arranque de la semana previa a las elecciones

En este contexto, el dólar oficial minorista cerró a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación (BNA). De todos modos, superó los $1.500 en varias entidades privadas.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se vendió a $1.475. Esto representó una suba de $25 (+1,7%) respecto del viernes.

Por su parte, el denominado dólar blue o paralelo se vendió a $1.505 en el mercado informal de la City porteño. Así, la brecha con el oficial se ubicó en el 2%.

El dólar MEP cotizó a $1.550,87 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 5,1%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.566,29 y la brecha con el dólar oficial es del 6,2%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.943,50.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1541,49, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.069, según Binance.

Los ADRs perdieron hasta un 5,3% de la mano de Pampa Energía, seguido por Grupo Supervielle (-4,3%) y Edenor (+4,2%). Mientras que el S&P Merval cayó 1,2% a 1.965.438,580 puntos, en tanto que su contraparte en dólares lo hizo un 3,1% a 1.248,61 puntos.

Los papeles operaron con mayoría de bajas, las principales caídas son de Pampa Energía (-3,8%); Edenor (-3,2%) e YPF (-2,6%). A contramano, Aluar gana un 3,6%. El riego país se posicionó en 1089.