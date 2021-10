El dólar blue llegó a $197 y el contado con liqui, a $200

En tanto, el dólar contado con liquidación implícito en las cotizaciones del bono Global 2030 se ubicó en $200,50.

La cotización del dólar oficial cerró en $105,13, con una suba de nueve centavos en relación al cierre de ayer, mientras que los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- operan con alzas de hasta 0,7%.

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense marcó un aumento de nueve centavos en comparación con el cierre previo, al quedar en un promedio de $99,65.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $136,67 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $173,46.

bcra (1).jpg El dólar blue en alza, y el Banco Central con saldo neutro.

ADEMÁS:

Gobernadores oficialistas respaldaron el control de precios

La Cámara de Mar del Plata ratificó al juez que le tomará indagatoria a Macri

Fuentes de mercado estimaron que el Banco Central finalizó la jornada con un saldo neutro en su intervención en el segmento mayorista.

Las operaciones cambiarias con ese bono no tienen límites de monto ni están sujetas a la intervención del Banco Central, con lo cual arrojan un precio libre de la divisa.

Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, indicó que Banco Central está realizando compras que llevaron el acumulado del mes a superar los US$ 550 millones.

En esa plaza el Banco Central vuelca reservas para mantener a raya el precio con la esperanza de arrastrar a la baja al resto de las cotizaciones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 556 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 25 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 448 millones.