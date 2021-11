El paralelo no rompió la barrera de los $200, mientras el Banco Central se desprendió de sólo US$ 35 millones para apuntalar la oferta, mucho menos que los US$ 290 del viernes anterior a las elecciones.

Al inicio del día, el resultado electoral fue el tema central en ámbitos financieros y en ese contexto la divisa informal escaló un peso y llegó a los $201, pero de a poco fue perdiendo fuerza. La divisa había alcanzado un récord histórico de $207 al promediar la rueda del jueves pasado.

Sin embargo, el viernes último, el Banco Central lo hizo bajar fuerte, a $200, tras una fuerte intervención.

En el sector minorista, según los promedios publicados por la autoridad monetaria, el dólar cerró a $99,30 comprador y 105,88 vendedor.

Si a ese valor se le agrega el 65% de carga impositiva, cada ahorrista debió pagar unos $174,70 por unidad, con un límite mensual de US$ 200.

banco-centraljpg (1) (1).jpg Dólar blue: el Banco Central sigue perdiendo reservas.

Mientras que el dólar mayorista subió apenas cinco centavos, a $100,27, avance que deja a la brecha cambiaria por debajo del 100%.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 620,8 millones, en futuros MAE US$ 12,04 millones y en el Rofex US$ 284 millones.

En el mercado advierten que los saldos negativos que debe seguir soportando a diario el Banco Central anticipan que se vienen cambios en el ritmo de la depreciación del peso.

En noviembre, el saldo negativo de las intervenciones cambiarias del BCRA ya acumula US$ 660 millones.

En cuanto a los dólares financieros, el contado con liqui "libre" registró una baja del 3,3% y perforó la barrera de los $210, tras tocar un máximo de $216 la semana pasada.

Mientras que la edición regulada, por el contrario, los dólares bursátiles registran avances: el CCL creció un 2,2% a $188,19 y el MEP avanzó un 1,6% a $187,51.

En estos casos, las brechas con el oficial se ubican en torno al 87%.