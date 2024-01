El dólar blue volvió a aumentar y llegó a $1.255, en un nuevo récord

En tanto, la brecha entre el blue y el dólar oficial se ubicó en 52,7%, nuevo récord en el gobierno de Javier Milei. El dólar blue aumenta $230 en lo que va de 2024, luego de terminar el año pasado en los $1.025.

En cuanto a los dólares financieros, el MEP cotiza en baja, a $1.229,96, mientras que el Contado con Liquidación también retrocede, a $1.301,37.

El dólar minorista se ubica en $841,25, por lo cual el dólar tarjeta opera en $1.346.

El Banco Central continuó con la compra de dólares durante la jornada anterior: adquirió US$133 millones y encadenó así 28 jornadas consecutivas comprando divisas, por lo que lleva acumuladas compras por US$5.200 millones desde el inicio del Gobierno. Las reservas cerraron el lunes en US$24.487 millones.

dolar-bluejpg.jpg En dólar blue volvió a aumentar.

El Merval baja 1,2% y las firmas argentinas en Wall Street operan con descensos

El índice S&P Merval bajaba 1,2% y se ubicaba en 1.207.148 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, en una jornada en que la mayoría de las acciones de las empresas argentinas en Wall Street operaba con descensos.

En el panel líder de la Bolsa porteña la mayor baja corresponde al papel de Telecom, con un retroceso de 5,24%; seguido por Edenor (3,43%) y Banco Supervielle(3,04%).

Por su parte, las ADR de empresas argentinas en Wall Street marcaban mayoría de bajas encabezadas por Telecom con un descenso de 5,1%, seguido por Edenor (3,3%) y Loma Negra (2,5%).

En el segmento de renta fija los bonos en dólares anotaban mayoría de subas de hasta 1,3%, mientras que los títulos en pesos registraban descensos de hasta 1,6%.

En este marco, el riesgo país se ubicaba en 1.938 puntos básicos.

Las principales bolsas internacionales registraban altibajos en sus principales activos, mientras que el petróleo operaba en alza en los mercados de referencia.

En la región Asia-Pacífico los mercados cerraron con mayoría de subas: Hong Kong ganó 2,63%, Corea del Sur 0,58% y Taiwán 0,33, así como China avanzó 0,53% en su índice índice Shanghái y 1,38% en el Shenzhen; en cambio, Japón perdió 0,08%.

En Europa las bolsas de referencia operaban con mayoría de bajas: Londres sumaba 0,15%, mientras que Frankfurt restaba 0,21%, París 0,27% Madrid 1,09% y Roma 0,34%.

En Nueva York, el índice Dow Jones Industriales descendía 0,49% y se ubicaba en 37.816,21 puntos, en tanto que los índices selectivo S&P 500 y tecnológico Nasdaq retrocedían 0,02% y 0,08%, respectivamente.

Por su parte, en la Bolsa de San Pablo su principal índice, el Bovespa, registraba un crecimiento de 0,72% y se ubicaba en 127.511,28 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en el Mercado de Chicago en alza: en los contratos de marzo próximo, el maíz decrecía 0,05% y se comercializaba a US$ 175,39 la tonelada; la soja subía 0,40% y se transaba a US$ 451,67; y el trigo ganaba 0,54% y se negociaba a US$ 220,37.