Los polémicos dichos de Nazareno Casero, hijo de Alfredo: "No le prestes plata a nadie"

El actor se expresó en contra de prestar sumas de dinero a gente conocida y explicó el motivo. "El error es mío".
Nazareno Casero protagoniza Nieve Roja, en Flow, una serie de seis capítulos con una impactante producción en la que se luce con Justina Bustos, Mariano Martínez y Juan Gil Navarro, entre otros. Y en una de sus notas de prensa promocionales, el actor e hijo de Alfredo, sorprendió con su inesperado comentario sobre el manejo del dinero y los posibles préstamos de plata.
"Le quiero mandar un mensaje a todos los que están viendo: no presten plata, por más triste que sea la historia, ni a sus amigos ni a nadie, porque es muy probable que pierdas la plata y pierdas a un amigo", dijo Nazareno, mirando a la cámara, durante una entrevista con Tatiana Schapiro, para Infobae.
"Te das cuenta, decís: “El error es mío por prestar plata”. Y es: “No tengo plata, si querés te doy un riñón pero no te doy plata”. Muchas veces la gente cree que vos le prestás plata porque te sobra, y no es así. Hasta que en un momento, decís: “Che, ¿de verdad en tantos años no pudiste ni siquiera hacer un esfuerzo (para devolverme la plata)?”.
"Y ves vacaciones, ves un viaje. Y decís: “¿Pero te tengo que andar yo pidiendo la plata? ¿No te acordaste? He prestado lindos montos, eh. Linda guita. Yo soy muy del problema financiero, no económico. O sea, de golpe no tengo plata líquida y tengo que salir a buscar. Tengo amigos a los que les puedo decir: ´Che, ¿me prestás esta guita y te la devuelvo?´. Y me pasa que no duermo, que me agarra calor: “Tengo que devolverle la plata”. Y todo el tiempo te llamo: “Loco, te tengo que devolver la plata”. Tampoco me gusta hacerlo. Lo hago por algún juguete que quiero comprar, alguna cosa", se sinceró, Casero.
"El último chiche que me compré es camioneta de 1970 para restaurar. Y compré otra camioneta para ponerle el motor, todo un quilombo en el que me metí, que mi viejo me dice: “Tenés dos camionetas tiradas acá. Vení a poner una en marcha porque te las voy a tirar”".
"Y no está en mi fantasía el hecho de decir: “Tomá, te doy toda esta plata y arreglame la camioneta”. No, no. Quiero astillarme las manos", compartió Nazareno, sobre sus "gustitos" personales.
