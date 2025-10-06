Datos preocupantes de empleo formal y salarios

Así surge del informe coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria y elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

El estudio también muestra que, en el empleo asalariado formal del sector público, se registró un aumento de 7.800 puestos. Considerando el empleo formal público, privado y de casas particulares, hubo en total en junio una caída de 4.100 puestos.

Gráfico 1

En junio, aproximadamente 10.111 mil personas eran trabajadores asalariados registrados en la seguridad social, de acuerdo a los datos desestacionalizados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Luego de caídas desde septiembre de 2023 a julio de 2024 y alzas y bajas hasta marzo de 2025, el empleo asalariado formal total registró leves caídas en abril, mayo y junio de 2025. De esta manera, el número total de trabajadores formales a junio de este año se situó en un valor similar al de enero de 2025.

Asimismo, el empleo asalariado formal total en junio de 2025 representaba una pérdida de 18 mil puestos de trabajo (-0,2%) respecto de junio de 2024 y una pérdida de casi 190 mil puestos de trabajo (-1,8%) respecto de noviembre de 2023.

En una mirada de más largo plazo (desde enero de 2012), esta evolución ubica al número de asalariados formales en un valor similar al de fines de 2022.

Salario

El informe concluye que el poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil se redujo 0,5% en agosto. Afirma que en diciembre de 2023 se había iniciado un proceso de merma del valor real del salario cuando se contrajo 15% debido a la inflación, seguido por una caída aún mayor del 17% en enero de 2024. Esta tendencia se interrumpió momentáneamente en algunos meses posteriores cuando el incremento nominal acompañó o superó la inflación.

Gráfico 2

Sin embargo, se explica, más allá de ciertas alzas en algunos meses puntuales, entre noviembre de 2023 y agosto de este año el salario mínimo cayó un 32%. En lo que va del año, la caída es del 3,7%. Esta contracción hace que el salario de agosto de 2025 se ubique en un valor inferior al del 2001, antes del colapso de la convertibilidad, e implica una erosión del 62% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011.

Informe completo: Panorama del empleo asalariado formal y de las remuneraciones SEP 2025 - IIEP UBA-CONICET