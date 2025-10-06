JP Morgan tomó una medida que impacta en el "riesgo país" de Argentina

Los títulos de deuda argentina siguen incluidos en otro índice. La exclusión impacta la frecuencia y disponibilidad pública de la referencia más usada para riesgo país argentino y limita el acceso a información en tiempo real
El banco de inversión JP Morgan removió a los títulos de deuda soberana argentina de su más estricto índice de bonos emergentes, el Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+) que se utiliza para seguir en tiempo realla evolución del "Riesgo País", este índice tendrá una actualización diaria en lugar de minuto a minuto.
El "Riesgo País" es la sobretasa que tiene que pagar un país por su deuda con referencia a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.
La decisión se conoce en momentos en que Argentina negocia un acuerdo con Estados Unidos para garantizar el pago de la deuda y forzar la baja de ese índice.
A partir de ahora la deuda argentina está incluida en el EMBI Global Diversified (EMBIGD). Este índice es más amplio y posee requisitos menos estrictos.
JP Morgan no realizó ninguna comunicación oficial sobre esta decisión y tampoco hubo respuestas a las consultas de la prensa.
