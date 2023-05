El Indec no postergará la publicación de la inflación de abril

Luego de las críticas recibidas desde sectores de la oposición, la publicación se realizará en su fecha original, el viernes 12 de mayo, y no el lunes 15, como se había modificado.

Opositores afirmaron que el INDEC intentaba emplear la excusa de la veda electoral -o periodo de reflexión en el que se pretende que el votante no sea influido- para no perjudicar con un dato altamente sensible a los candidatos a gobernador que responden al Frente de Todos a nivel nacional.

Previamente, el Indec había anunciado la decisión de actualizar el calendario de difusión de publicaciones -entre ellos el índice de precios al consumidor de abril-, debido a que el calendario original coincidía con fechas de veda electoral en varias provincias.

A través de un comunicado de prensa, el organismo había informado que "se actualiza el calendario de difusión debido a que, a partir del rechequeo de las publicaciones programadas para este mes, detectamos fechas que coincidían con la veda de elecciones provinciales instaladas a posteriori de nuestro esquema de difusión anual".

"Los informes técnicos que estaban calendarizados en cuatro viernes de veda, se reprogramaron para el siguiente día hábil disponible", indicaba el texto oficial. De esa manera, los números sobre la evolución de la inflación o las ventas en supermercados se iban a conocer el lunes 15, es decir, después de las elecciones de gobernador y otras autoridades provinciales a realizarse en la Pampa, San Juan, Salta, Tucumán y Tierra del Fuego. pero finalmente las autoridades del organismo dieron marcha atrás.

Las cantidades exportadas bajaron 15,6% en primer trimestre

El índice de cantidades de las exportaciones del primer trimestre de 2023 registró un descenso de 15,6% respecto a igual período del año anterior, por la incidencia de la sequía en los envíos de cereales y derivados a los mercados internacionales, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Por grandes rubros, cayó 39,4% el volumen de ventas de Productos Primarios (PP ), el -15,5% las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA).

FvOcHrgWICUdxRZ.jpg Datos del Indec.

Por el contrario, aumentaron las cantidades vendidas de Combustibles y Energía (CyE) 13%, y de Manufacturas de Origen Industrial (MOI), 3,7%.

El descenso de las cantidades exportadas de productos primarios obedeció especialmente a menores embarques de cereales como maíz en grano, 29,8%; cebada cervecera, 34%; trigo y morcajo, 86,2%; sorgo de grano, 12,3%; y otros cereales, 29,8%.

También se redujo el volumen vendido al exterior de frutas frescas, como manzanas, con el 17,9%; cítricos, 54,7%; frutas de carozo, 62,4%; excepto peras, que bajó 7,8 %.

Por el contrario, aumentaron los volúmenes de ventas de mariscos, 27,5%; semillas y frutos oleaginosos, como soja, 180%; maní, 10%; girasol, 27 %.

De esta forma, al cierre del primer trimestre del año el intercambio comercial argentino arrojó un déficit de US$ 1.290 millones, que revirtió el superávit de US$ 1.386 de enero-marzo del año pasado.

Además de las menor cantidad de bienes vendidos al exterior, los precios internacionales de los productos también retrocedieron.

Si hubiesen prevalecido los precios de igual período de 2022, el saldo comercial habría experimentado un déficit de US$ 454 millones.

Bajo este supuesto, y ante el incremento del 2,3% Índice de precios de las importaciones y el descenso del 2,8% de las exportaciones, el país registró una pérdida en los términos del intercambio de US$ 807 millones, detalló el Indec