El presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA) Daniel Urcia, comentó que habrá menos oferta de la hacienda que se destina al consumo interno en enero y febrero. También, dijo que la exportación "tiene incidencia pero no es la responsable del aumento de precios".

"Ahora, empieza a aparecer la oferta de novillos que no estuvieron presente en el primer semestre del año porque había una retención de machos para agregarle más kilos", sostuvo el dirigente.

Urcia resaltó que "el precio de la carne vacuna en el mostrador, aún con el aumento posterior a las elecciones, sigue siendo el más bajo de la última década medido a valores constantes".

"El número para el ganadero no es bueno. La oportunidad para recuperar precios es a partir del año que viene. Pero para los frigoríficos exportadores no ha sido mal año, al contrario, ha permitido inversiones en los frigoríficos que hace muchos años no se hacían", añadió.

De acuerdo con el último informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), los precios de los distintos cortes de carne vacuna tuvieron en promedio alzas del 9,8% en noviembre de este año con respecto a octubre. El corte que más subió el mes pasado fue el matambre, con el 13% (311 pesos el kilo), seguido por la carnaza común, con el 12,2% (232 pesos) y la falda, 11,9% (182 pesos).

Para Urcia, "antes, la carne vacuna era determinante, porque representaba el 90% del consumo. Hoy, representa el 50%. Bajó el consumo pero subió cerdo y pollo. No es que el argentino come menos proteína animal, sino que cambió la composición", reflexionó.

A todo ésto, Rusia restringirá a partir del próximo día 18 las importaciones de carne de varias compañías argentinas y paraguayas tras detectar la presencia de ractopamina, un fármaco empleado como aditivo para promover el crecimiento de la masa muscular del animal, informó el Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario (Rosseljoznadzor). "Rosseljoznadzor impone restricciones a las importaciones de la producción de cinco compañías de Argentina y dos de Paraguay por detectar la presencia de ractopamina en la carne de vacuno y sus subproductos", según el comunicado oficial.